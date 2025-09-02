Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل علّقت على الأمر.. ما حقيقة اختراق Gmail؟

Lebanon 24
02-09-2025 | 10:45
بعد انتشار اخبار عن إصدارها تحذيرات عاجلة لمعظم مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها جيميل gmail، والبالغ عددهم أكثر من 2.5 مليار مستخدم، بشأن ضرورة تغيير كلمات المرور بسبب “اختراقات واسعة النطاق"، نفت شركة غوغل هذه المزاعم. 
وأكدت الشركة في بيانٍ رسمي أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مشيرةً إلى أن أنظمة الحماية في Gmail قوية وفعالة، إذ تمنع أكثر من 99.9% من محاولات التصيد والبرمجيات الخبيثة من الوصول إلى المستخدمين.

وأضافت غوغل أنها تتعامل مع أمن المعلومات بجدية بالغة، وتستثمر بنحو مستمر في تطوير تقنيات الحماية والابتكار لمواجهة أي محاولات اختراق أو هجمات تصيد تستهدف الحسابات.

وشددت الشركة على أهمية تداول معلومات دقيقة وموثوقة فيما يخص الأمن الإلكتروني، مؤكدةً أنها لم تُصدر أي تحذير شامل لمستخدمي Gmail، خلافًا لما ورد في بعض التقارير المضللة.

وأوصت غوغل المستخدمين باتباع ممارسات أمان إضافية، مثل الاعتماد على بدائل آمنة لكلمات المرور، مثل “مفاتيح المرور” (Passkeys)، إلى جانب تفعيل المصادقة الثنائية وتعلم كيفية تعرّف رسائل الاحتيال، والإبلاغ عنها عبر أدوات الدعم الخاصة بها.
