تكنولوجيا وعلوم

خبر سار لعشاق آيفون.. أسعار سلسلة 17 قد تفاجئكم!

Lebanon 24
03-09-2025 | 02:27
لم يتبق سوى أسبوع على الكشف الرسمي عن سلسلة هواتف آيفون 17 من شركة أبل، وسط توقعات متباينة حول أسعار الطرازات الجديدة. ورغم توقعات المحللين عمومًا بارتفاع الأسعار، أشارت أحدث التحليلات إلى سيناريو أكثر اعتدالًا.
وأصدرت شركة جي بي مورغان المالية مذكرة بحثية قبل الحدث المقرر الثلاثاء المقبل (9 أيلول)، توقعت فيها أن يكون تأثير الأسعار محدودًا، مع احتمال زيادة سعر واحد فقط بشكل ملموس.

وتوقعت الشركة أن تكون أسعار هواتف سلسلة آيفون 17 كما يلي:

آيفون 17 الأساسي: 799 دولارًا (بدون زيادة).

آيفون 17 إير: بين 899 و949 دولارًا (ثبات أو زيادة 50 دولارًا).

آيفون 17 برو: 1,099 دولارًا (زيادة 100 دولار، لكن مع سعة تخزين ابتدائية أكبر تبلغ 256 غيغابايت).

آيفون 17 برو ماكس: 1,199 دولارًا (بدون زيادة).

ويُعد آيفون 17 برو الطراز الوحيد المتوقع ارتفاع سعره بشكل مؤكد، لكنه سيقدم سعة تخزين أكبر من أي وقت مضى، مقارنةً بسلسلة آيفون 16 برو التي بدأت بسعة 128 غيغابايت.

أما آيفون 17 إير، الذي يحل محل طراز "بلس" ويأتي بتصميم فائق النحافة، فقد يبدأ سعره من 899 دولارًا، وهو ما قد يعكس التحسينات في التصميم، بينما لا يُستبعد أن يصل السعر إلى 949 دولارًا.
