مايكروسوفت تسهّل تخصيص ويندوز مع ميزتين جديدتين في PowerToys

أعلنت عن ميزتين جديدتين ومهمتين ستضافان قريباً إلى PowerToys، وهي مجموعة من الأدوات المساعدة المصممة لمستخدمي المحترفين، تهدف هذه الميزات إلى سد فجوات رئيسية في نظام التشغيل ويندوز، خاصة فيما يتعلق بتجربة المستخدم وتخصيص النظام.تتمثل الميزة الأولى في أداة جديدة لمعالجة تعارضات اختصارات لوحة المفاتيح ، وسيقوم هذا الحل بتسهيل مهمة المستخدمين في تحديد الاختصارات التي تتعارض مع بعضها البعض في ويندوز أو داخل وحدات PowerToys نفسها. ستُعرض أي اختصارات متعارضة باللون الأحمر، مما يتيح للمستخدم إعادة تعيينها بسرعة وسهولة لتجنب التضارب.أما الميزة الثانية، فهي تلبية لطلب مستمر من المستخدمين، حيث ستوفر التبديل التلقائي بين الوضعين الفاتح والداكن ، وستسمح هذه الوحدة الجديدة بجدولة التبديل بين السمات على نظام ويندوز 11، سواء بناءً على جدول زمني يحدده المستخدم أو تلقائياً حسب وقت وغروبها.بالرغم من أن هذه الإضافات ستكون جزءاً من PowerToys وليست مدمجة بشكل أساسي في نظام ويندوز، إلا أنها ستحسن بشكل كبير تجربة المستخدم وتمنحه مزيداً من التحكم، ويمكن للمستخدمين المهتمين تجربة هذه الأدوات المفيدة عن طريق تحميل أحدث إصدار من PowerToys من صفحة مايكروسوفت الرسمية على GitHub. (اليوم السابع)