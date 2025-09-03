Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في واتساب تسمح بمشاركة الحالات مع دائرة محددة من الأصدقاء

Lebanon 24
03-09-2025 | 16:00
يحصل مستخدمو واتساب قريبًا على ميزة هامة، إذ تختبر المنصة ميزة جديدة مستوحاة من إنستجرام، من خلال إضافة خيار "الأصدقاء المقربون" الذى يسمح للمستخدمين بمشاركة تحديثات محددة مع مجموعة أصغر وأكثر ثقة من جهات الاتصال.
تُمكّن ميزة "حالة واتساب"، المشابهة لقصص إنستجرام، المستخدمين من نشر صور ومقاطع فيديو قصيرة وتحديثات نصية تبقى مرئية لمدة 24 ساعة قبل أن تختفي.
ورغم أن هذه الميزة لا تحظى بشعبية كبيرة فى الولايات المتحدة، إلا أنها تحظى بشعبية واسعة عالميًا، حيث يتفاعل معها أكثر من 1.5 مليار شخص يوميًا، وفقًا لموقع ميتا.
كيف ستعمل قائمة الأصدقاء المقربين الجديدة؟
وفقًا لتقارير WABetaInfo، ظهرت هذه الميزة بالفعل فى إصدار TestFlight لنظام iOS ومع هذه الإضافة، سيتمكن المستخدمون من إنشاء قائمة أصدقاء مقربين لمرة واحدة، ثم اختيار ما إذا كانت كل حالة تظهر لجميع جهات الاتصال أو فقط لدائرتهم الخاصة.
وتتميز تحديثات الأصدقاء المقربين أيضًا بميزة بصرية مميزة، حيث سيتم استخدام حلقة ملونة مختلفة لتمييز المنشورات، مما يسمح لأعضاء المجموعة بتمييزها كمحتوى مخصص لمجموعتهم.
و ستحافظ هذه الميزة على خصوصية القائمة، فلن يتلقى الأعضاء تنبيهات عند إضافتهم أو إزالتهم، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا فى خياراتهم. (اليوم السابع)
