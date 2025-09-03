استطلاع: زيادة ملحوظة في رغبة مستخدمي آيفون بشراء iPhone 17 الجديد

Advertisement

كشف استطلاع أجراه موقع SellCell، شمل 2000 من مالكي هواتف ، عن تغير جديد في خريطة شراء الهواتف الذكية، لاسيما مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة iPhone 17، حيث كشف أن 68.3% من المشاركين في الاستطلاع يعتزمون الترقية إلى طراز iPhone 17 خلال الإطلاق المرتقب.نتائج الاستطلاع تكشف عن رغبة حقيقية في الترقيةوكشف أيضا أن هناك زيادة بنسبة 10.3% في مستخدمي آيفون الذين يخططون لشراء الطراز الجديد عند إطلاقه هذا العام، حيث تبلغ نسبة الترقية البالغة 68.3% أعلى بمقدار 640 نقطة أساس من نسبة 61.9% التي صرحت في استطلاع SellCell العام الماضي بأنهم سيشترون طراز .و تُمثل هذه الزيادة نسبة قدرها 10.3%من بين الذين يخططون للترقية إلى هواتف سلسلة iPhone 17، حيث سيشتري 38.1% iPhone 17 Pro أو iPhone 17 Pro Max، بينما قال 16.7% إنهم سيشترون iPhone 17، بينما كان iPhone 17 Air فائق النحافة هو الطراز المفضل لدى 13.5% من المشاركين في الاستطلاع.%27.1 من المستخدمين يؤيدون تراجع آبلَبرغم ذلك كشف الاستطلاع أيضا أن 27.1% من مالكي آيفون يعتقدون أن آبل قد "فقدت تفوقها"، ويعد العامل الذي سيمنع مالكي هواتف آيفون من شراء أحد طرازات آيفون 17 الجديدة، هو عامل السعر نظراً لأن 68.9% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن ارتفاع سعر سلسلة هواتف آيفون 17 هو العائق الأكبر الذي يمنعهم من شراء هاتف جديد خلال الإطلاق المرتقب، بينما يرى 16% أن نقص الابتكار من جانب آبل يمنعهم من اقتناء أحدث إصدارات آيفون، وأكد 5% كشفوا عن رغبتهم في الانتقال إلى أندرويد.من ناحية أخرى، ما الذي قد يدفع مستخدمي لشراء طراز iPhone 17 الجديد، فقد أشار 36% إلى سبب ، مثل تصميم فائق النحافة، وللون الجديد الذى يحمله كالأرجواني/البرتقالي، كما أنه مزود بواجهة Dynamic Island المُعاد تصميمها.وأبدى أكثر من 53% إعجابهم بسعة البطارية الأكبر في الطرازات الجديدة (خاصةً إذا كان iPhone 17 Pro Max يحتوي على أكبر بطارية في تاريخ iPhone) لشراء أحد الهواتف الجديدة.و ستدفع ترقيات الكاميرا الرئيسية 28% من مالكي آيفون الحاليين إلى شراء طراز جديد، بينما ستدفع ميزات الجديدة في نظام iOS 7% فقط إلى دفع المال لشراء طراز iPhone 17 جديد كليًا.وبرغم هذه النتائج، إلى أن بعض التقارير أكدت أن آبل مهددة بفقدان 30٪ من مستخدميها الحالين الذين قد يخططون لشراء هواتف بيكسل أو هواتف أندرويد الشهيرة . (اليوم السابع)