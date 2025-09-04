Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد سنوات من الاستخدام.. اكتشاف عنصر خفي في منبه "آيفون"

Lebanon 24
04-09-2025 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1412681-638925778170555796.png
Doc-P-1412681-638925778170555796.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكتشف مستخدمو "آيفون" عنصرا خفيا في تطبيق المنبه أثار دهشتهم بعد سنوات من الاستخدام.
Advertisement
 
وتبين أن مؤشر اختيار الوقت، الذي يبدو وكأنه "عجلة دائرية" من 1 إلى 12، ليس عجلة دائرية حقيقية، بل قائمة طويلة جدا يمكن تمريرها لأعلى ولأسفل.

وشارك أحد المستخدمين الاكتشاف على منصة X، موضحا أنه عند التمرير الطويل، تصل القائمة دائما إلى الوقت 04:39 مساء، ما يعني أن العجلة ليست بلا نهاية كما كان يعتقد المستخدمون لسنوات.
 
وأثار هذا الاكتشاف صدمة واسعة بين مستخدمي آبل، حيث كتب أحد المعلقين: "أشعر بالخيانة"، بينما قال آخر: "مثير للقلق. لم يستغرق الأمر سوى عشر ثوان من التمرير السريع للوصول إلى النهاية".

وأثار الأمر جدلا بين المستخدمين؛ بعضهم اعتبره خطأ في التصميم أو ضعفا برمجيا، بينما رأى آخرون أن تحويل العجلة إلى قائمة طويلة هو خيار تصميمي عملي وذكي.  (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
UNDP يطلق "دليل الاستخدام المستدام للموارد بعد الحرب"
lebanon 24
04/09/2025 14:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل عنصر من "الباسيج" في هجوم إرهابي بأذربيجان الغربية الإيرانية
lebanon 24
04/09/2025 14:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحقيق في "انتهاكات السويداء": اعتقال عناصر من الدفاع والداخلية
lebanon 24
04/09/2025 14:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الوكلاء البحريين تنبّه: اضراب الادارة العامة يؤثر سلباً على نحو 50 بالمئة من حركة الاستيراد
lebanon 24
04/09/2025 14:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

بعد سنوات

سنوات من

الطويل

روسيا

دمين

تيار

ثوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:30 | 2025-09-04
04:57 | 2025-09-04
01:15 | 2025-09-04
00:07 | 2025-09-04
23:00 | 2025-09-03
16:00 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24