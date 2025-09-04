30
بعد سنوات من الاستخدام.. اكتشاف عنصر خفي في منبه "آيفون"
Lebanon 24
04-09-2025
|
03:14
اكتشف مستخدمو "آيفون" عنصرا خفيا في تطبيق المنبه أثار دهشتهم
بعد سنوات
من الاستخدام.
وتبين أن مؤشر اختيار الوقت، الذي يبدو وكأنه "عجلة دائرية" من 1 إلى 12، ليس عجلة دائرية حقيقية، بل قائمة طويلة جدا يمكن تمريرها لأعلى ولأسفل.
وشارك أحد المستخدمين الاكتشاف على منصة X، موضحا أنه عند التمرير
الطويل
، تصل القائمة دائما إلى الوقت 04:39 مساء، ما يعني أن العجلة ليست بلا نهاية كما كان يعتقد المستخدمون لسنوات.
وأثار هذا الاكتشاف صدمة واسعة بين مستخدمي آبل، حيث كتب أحد المعلقين: "أشعر بالخيانة"، بينما قال آخر: "مثير للقلق. لم يستغرق الأمر سوى عشر
ثوان
من التمرير السريع للوصول إلى النهاية".
وأثار الأمر جدلا بين المستخدمين؛ بعضهم اعتبره خطأ في التصميم أو ضعفا برمجيا، بينما رأى آخرون أن تحويل العجلة إلى قائمة طويلة هو خيار تصميمي عملي وذكي. (روسيا اليوم)
