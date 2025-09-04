Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يحمل إسم Galaxy S25 FE.. سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد

Lebanon 24
04-09-2025 | 09:40
خلال مشاركتها في معرض IFA 2025 المنعقد في برلين، كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد galaxy s25 FE إلى جانب الجهازين اللوحيين galaxy Tab S11 و Tab S11 Ultra، لتواصل الشركة تقديم بدائل بأسعار أقل من هواتفها الرائدة مع الحفاظ على المزايا المتقدمة.
ويأتي الهاتف الجديد بتصميم مشابه للإصدار السابق S24 FE، لكنه يضم تحسينات بارزة تشمل بطارية أكبر سعتها 4900 ميلي أمبير مع دعم شحن سريع قوته 45 واطًا، ومعالج Exynos 2400 المُصنع بتقنية التصنيع البالغ قدرها 4 نانومتر.

ويوفر الهاتف ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيغابايت مع خيارات تخزين تبدأ من 128 جيغابايت وتصل إلى 512 جيغابايت، إلى جانب غرفة تبريد بالبخار أكبر بنسبة قدرها 10% لتعزيز الأداء.

ويضم الهاتف شاشة Dynamic AMOLED 2X LTPS قياسها 6.7 إنشًا دقتها +FHD، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 1900 شمعة، كما يأتي الهاتف مزودًا بماسح بصمة مدمج في الشاشة، وكاميرا أمامية مطوّرة دقتها 12 ميغابكسل.

وأما من الخلف، فيحمل الهاتف كاميرا ثلاثية، منها واحدة رئيسية دقتها 50 ميغابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8 مع تقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال دقتها 12 ميغابكسل، وكاميرا مكبرة دقتها 8 ميغابكسل مع تقريب بصري حتى مرات.

ويأتي الهاتف بسمك قدره 7.4 ملم وهيكل من الألمنيوم، مع زجاج الحماية +Gorilla Glass Victus في الأمام والخلف، وحماية من الماء والغبار بمعيار IP68، كما يدعم الهاتف تقنيات الشحن اللاسلكي والشحن العكسي، إضافةً إلى دعم اتصالات Wi-Fi 6E و bluetooth 5.4.

وتوفر سامسونغ الهاتف بأربعة ألوان، وهي الأزرق والأسود والكحلي والأبيض. وتبدأ أسعاره من 650 دولارٍ أميركي للسعة الأساسية البالغ قدرها 128 جيغابايت.
 
