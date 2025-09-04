26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بعد فضيحة جمع بيانات المستخدمين... غوغل تواجه غرامة ضخمة
Lebanon 24
04-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلصت هيئة محلفين اتحادية، الأربعاء، إلى إلزام شركة "
غوغل
" التابعة لمجموعة "ألفابت" بدفع 425 مليون دولار، بعد إدانتها بانتهاك خصوصية المستخدمين.
Advertisement
ووفق ما نقلته وكالة "
رويترز
"، تمثّل الانتهاك في استمرار "غوغل" بجمع بيانات ملايين المستخدمين رغم قيامهم بإيقاف خاصية التتبع في حساباتهم.
وجاء الحكم عقب محاكمة في سان
فرانسيسكو
تناولت ادعاءات بأن الشركة، وعلى مدى ثماني سنوات، دخلت إلى أجهزة المستخدمين المحمولة لجمع بياناتهم وحفظها واستخدامها، في خرق لضمانات الخصوصية المرتبطة بإعدادات "نشاط
الويب
والتطبيقات".
وكان المستخدمون قد طالبوا بتعويضات تتجاوز 31 مليار دولار، فيما خلصت هيئة المحلفين إلى تحميل "غوغل" المسؤولية في دعويين من أصل ثلاث دعاوى متعلقة بالخصوصية.
وأكد متحدث باسم "غوغل" صدور الحكم، مع التذكير بأن الشركة سبق أن نفت ارتكاب أي مخالفات.
مواضيع ذات صلة
غوغل تدفع 30 مليون دولار لتسوية قضية جمع بيانات أطفال يوتيوب دون إذن
Lebanon 24
غوغل تدفع 30 مليون دولار لتسوية قضية جمع بيانات أطفال يوتيوب دون إذن
05/09/2025 07:35:36
05/09/2025 07:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تواجه فضيحة.. الذكاء الاصطناعي يخترع عضواً غير موجود في الجسم البشري!
Lebanon 24
غوغل تواجه فضيحة.. الذكاء الاصطناعي يخترع عضواً غير موجود في الجسم البشري!
05/09/2025 07:35:36
05/09/2025 07:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في اوستراليا.. "غوغل" توافق على دفع غرامة كبيرة بسبب صفقات مضادة للمنافسة
Lebanon 24
في اوستراليا.. "غوغل" توافق على دفع غرامة كبيرة بسبب صفقات مضادة للمنافسة
05/09/2025 07:35:36
05/09/2025 07:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
Lebanon 24
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
05/09/2025 07:35:36
05/09/2025 07:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فرانسيسكو
فرانسيس
رويترز
الويب
دمين
بانت
غوغل
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
"تيك توك" تطوّر الرسائل المباشرة بمزايا جديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
"تيك توك" تطوّر الرسائل المباشرة بمزايا جديدة.. إليكم التفاصيل
15:30 | 2025-09-04
04/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تُلزم لعبة "روبلوكس" بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية... ما القصة؟
Lebanon 24
دولة عربية تُلزم لعبة "روبلوكس" بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية... ما القصة؟
13:10 | 2025-09-04
04/09/2025 01:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يحمل إسم Galaxy S25 FE.. سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
يحمل إسم Galaxy S25 FE.. سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد
09:40 | 2025-09-04
04/09/2025 09:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة انتظرها المستخدمون 15 عامًا..نسخة من إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد
Lebanon 24
خطوة انتظرها المستخدمون 15 عامًا..نسخة من إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد
06:30 | 2025-09-04
04/09/2025 06:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة Rocket Lab تكشف عن منصتها الجديدة لإطلاق صواريخ الفضاء
Lebanon 24
شركة Rocket Lab تكشف عن منصتها الجديدة لإطلاق صواريخ الفضاء
04:57 | 2025-09-04
04/09/2025 04:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:30 | 2025-09-04
"تيك توك" تطوّر الرسائل المباشرة بمزايا جديدة.. إليكم التفاصيل
13:10 | 2025-09-04
دولة عربية تُلزم لعبة "روبلوكس" بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية... ما القصة؟
09:40 | 2025-09-04
يحمل إسم Galaxy S25 FE.. سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد
06:30 | 2025-09-04
خطوة انتظرها المستخدمون 15 عامًا..نسخة من إنستاغرام مخصصة لأجهزة آيباد
04:57 | 2025-09-04
شركة Rocket Lab تكشف عن منصتها الجديدة لإطلاق صواريخ الفضاء
03:14 | 2025-09-04
بعد سنوات من الاستخدام.. اكتشاف عنصر خفي في منبه "آيفون"
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 07:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 07:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 07:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24