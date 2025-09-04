Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد فضيحة جمع بيانات المستخدمين... غوغل تواجه غرامة ضخمة

Lebanon 24
04-09-2025 | 23:00
خلصت هيئة محلفين اتحادية، الأربعاء، إلى إلزام شركة "غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت" بدفع 425 مليون دولار، بعد إدانتها بانتهاك خصوصية المستخدمين.
ووفق ما نقلته وكالة "رويترز"، تمثّل الانتهاك في استمرار "غوغل" بجمع بيانات ملايين المستخدمين رغم قيامهم بإيقاف خاصية التتبع في حساباتهم.


وجاء الحكم عقب محاكمة في سان فرانسيسكو تناولت ادعاءات بأن الشركة، وعلى مدى ثماني سنوات، دخلت إلى أجهزة المستخدمين المحمولة لجمع بياناتهم وحفظها واستخدامها، في خرق لضمانات الخصوصية المرتبطة بإعدادات "نشاط الويب والتطبيقات".


وكان المستخدمون قد طالبوا بتعويضات تتجاوز 31 مليار دولار، فيما خلصت هيئة المحلفين إلى تحميل "غوغل" المسؤولية في دعويين من أصل ثلاث دعاوى متعلقة بالخصوصية.


وأكد متحدث باسم "غوغل" صدور الحكم، مع التذكير بأن الشركة سبق أن نفت ارتكاب أي مخالفات.
