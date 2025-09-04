Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك" تطوّر الرسائل المباشرة بمزايا جديدة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-09-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1412994-638926282837856098.png
Doc-P-1412994-638926282837856098.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت منصة "تيك توك" مجموعة جديدة من المزايا في خدمة الرسائل المباشرة (DMs)، تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية، ومشاركة حتى 9 صور أو مقاطع فيديو في المحادثات الفردية والجماعية.
Advertisement


وتهدف المنصة من خلال هذه الإضافات إلى توسيع استخداماتها، والانتقال من كونها منصة ترفيهية فقط إلى مساحة للتواصل اليومي بين المستخدمين، مما يضعها في منافسة مباشرة مع تطبيقات شهيرة مثل "واتس آب" و"إنستغرام".


كما أكدت "تيك توك" أن المستخدمين يمكنهم التقاط الصور أو مقاطع الفيديو مباشرة عبر الكاميرا، أو اختيار محتوى من ألبوم الهاتف، مع إمكانية تحريره قبل الإرسال.


ولكن لا يمكن للمستخدم إرسال صورة أو فيديو كأول رسالة عند بدء محادثة جديدة، وذلك لغايات السلامة، كما تعرض المنصة إشعارات لحماية الخصوصية قبل مشاركة أي محتوى شخصي.

وبيّنت أن الرسائل المباشرة تظل غير متاحة لمن هم دون سن 16 عامًا، في حين أُضيفت آليات حماية إضافية للمستخدمين بين 16 و 18 عامًا، منها أنظمة تلقائية لرصد الصور غير اللائقة وحجبها، حتى لا تصل إلى الطرف الآخر مطلقًا.

وأما المستخدمون البالغون فوق 18 عامًا، فسوف يمكنهم تفعيل هذه الميزة من إعدادات التطبيق.
مواضيع ذات صلة
"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك
lebanon 24
05/09/2025 02:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مزايا جديدة من "تيك توك".. تعرّفوا إليها
lebanon 24
05/09/2025 02:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مطاردة خطيرة بين قوى الأمن و "توك توك" في طرابلس.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
05/09/2025 02:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
lebanon 24
05/09/2025 02:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مجموعة جديدة

واتس آب

فوق 18

كاني

دمين

تيار

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:10 | 2025-09-04
09:40 | 2025-09-04
06:30 | 2025-09-04
04:57 | 2025-09-04
03:14 | 2025-09-04
01:15 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24