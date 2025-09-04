27
تكنولوجيا وعلوم
"تيك توك" تطوّر الرسائل المباشرة بمزايا جديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
04-09-2025
|
15:30
photos
أطلقت منصة "تيك توك"
مجموعة جديدة
من المزايا في خدمة الرسائل المباشرة (DMs)، تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية، ومشاركة حتى 9 صور أو مقاطع فيديو في المحادثات الفردية والجماعية.
وتهدف المنصة من خلال هذه الإضافات إلى توسيع استخداماتها، والانتقال من كونها منصة ترفيهية فقط إلى مساحة للتواصل اليومي بين المستخدمين، مما يضعها في منافسة مباشرة مع تطبيقات شهيرة مثل "
واتس آب
" و"إنستغرام".
كما أكدت "تيك توك" أن المستخدمين يمكنهم التقاط الصور أو مقاطع الفيديو مباشرة عبر الكاميرا، أو اختيار محتوى من ألبوم الهاتف، مع إمكانية تحريره قبل الإرسال.
ولكن لا يمكن للمستخدم إرسال صورة أو فيديو كأول رسالة عند بدء محادثة جديدة، وذلك لغايات السلامة، كما تعرض المنصة إشعارات لحماية الخصوصية قبل مشاركة أي محتوى شخصي.
وبيّنت أن الرسائل المباشرة تظل غير متاحة لمن هم دون سن 16 عامًا، في حين أُضيفت آليات حماية إضافية للمستخدمين بين 16 و 18 عامًا، منها أنظمة تلقائية لرصد الصور غير اللائقة وحجبها، حتى لا تصل إلى الطرف الآخر مطلقًا.
وأما المستخدمون البالغون
فوق 18
عامًا، فسوف يمكنهم تفعيل هذه الميزة من إعدادات التطبيق.
