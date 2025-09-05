Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لرسائل أكثر أمانًا.. إكس تطلق ميزة جديدة

Lebanon 24
05-09-2025 | 03:26
أعلنت منصة إكس توسيع نطاق إتاحة ميزة الرسائل المشفرة الجديدة XChat، لتصبح متاحة لعدد أكبر من المستخدمين، ومنهم غير المشتركين في خدمة “إكس بريميوم X Premium”.

وظهرت تلك الميزة في نسخة تجريبية خلال مايو الماضي، وهي تعمل بنحو منفصل عن صندوق الرسائل المباشرة التقليدي، وتوفر تشفيرًا شاملًا للرسائل من كافة الأطراف، كما تدعم رفع الوسائط المتعددة، وإنشاء محادثات جماعية، وتثبيت الرسائل، إضافة إلى خيارات لتمييز الرسائل كمقروءة أو غير مقروءة.
وتعمل إكس على تطوير مزايا أخرى، إذ تشير تقارير إلى أن وضع “الاختفاء التلقائي” للرسائل قيد التطوير.

ويحتاج المستخدم قبل تفعيل XChat إلى تعيين رمز مكوّن من أربعة أرقام لحماية المحادثات، على غرار التطبيقات المشفرة مثل Signal، ولا يمكن بدء التراسل إلا مع مستخدمين آخرين فعلوا الميزة ذاتها.

وفي الحاسوب، تظهر خدمة XChat في تبويب الرسائل من خلال خيار جديد باسم “Chat” يعلو قسم “طلبات الرسائل”. أما في تطبيق الهاتف المحمول، فتظهر في شريط التنقل الرئيسي أعلى قسم “المجتمعات”.

يُذكر أن النظام الجديد لا يحل محل الرسائل المباشرة التقليدية بالكامل، إذ توضع حاليًا في تبويب خاص يحمل تسمية “غير مشفرة” ضمن قائمة المحادثات.

وتأتي خطوة إطلاق XChat في إطار سعي المنصة إلى تعزيز خصوصية المستخدمين بعد سلسلة من الانتقادات التي وُجّهت لها منذ استحواذ إيلون ماسك عليها، إذ يولي المستخدمون تأمين بياناتهم ومحادثاتهم عبر الإنترنت أهمية متزايدة.

وتشكّل الخدمة الجديدة محاولة واضحة لمنافسة تطبيقات التراسل المشفرة الشهيرة مثل واتساب وسيجنال وتيليجرام، التي رسّخت نفسها كخيارات أساسية لملايين المستخدمين الراغبين في حماية خصوصيتهم.

ويُتوقع أن تسهم إضافة مزايا مثل المحادثات الجماعية وتثبيت الرسائل في جذب فئة أوسع من المستخدمين الذين كانوا يعتمدون على تطبيقات بديلة لتلك المزايا.
