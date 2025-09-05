Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي قادمة في 2026 إلى سيري

Lebanon 24
05-09-2025 | 04:57
تستعد شركة آبل لإطلاق إصدار جديد من مساعدها الصوتي سيري مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البحث وتقديم إجابات أكثر دقة وشمولًا.
ووفقًا لما نشرته وكالة بلومبرغ، فإن الميزة الجديدة التي تحمل اسم World Knowledge Answers ستتيح لسيري أداء عمليات بحث متكاملة عبر الويب شبيهة بما يقدمه ChatGPT وأداة البحث بالذكاء الاصطناعي من جوجل و Perplexity وغيرها من الأدوات المماثلة.

وسوف تقتصر الخدمة مبدئيًا على سيري، مع احتمالية توسعها لاحقًا لتشمل البحث في Spotlight ومتصفح سفاري.

وتوصف الميزة الجديدة داخليًا في آبل بأنها “محرك بحث للإجابات”، وستوفر للمستخدمين ملخصات للنتائج مع إمكانية التعامل مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو ومواضع الاهتمام الخاصة بالمستخدم. ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع من الشركة لإعادة بناء سيري على أساس بنية معمارية جديدة تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة بعد أن أخفق أول إصدار في تحقيق الأداء المطلوب.

