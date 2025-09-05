29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي قادمة في 2026 إلى سيري
Lebanon 24
05-09-2025
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة آبل لإطلاق إصدار جديد من مساعدها الصوتي سيري مدعوم بتقنيات
الذكاء الاصطناعي
التوليدي، وذلك مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البحث وتقديم إجابات أكثر دقة وشمولًا.
Advertisement
ووفقًا لما نشرته وكالة
بلومبرغ
، فإن الميزة الجديدة التي تحمل اسم World Knowledge Answers ستتيح لسيري أداء عمليات بحث متكاملة عبر
الويب
شبيهة بما يقدمه ChatGPT وأداة البحث بالذكاء الاصطناعي من جوجل و Perplexity وغيرها من الأدوات المماثلة.
وسوف
تقتصر الخدمة مبدئيًا على سيري، مع احتمالية توسعها لاحقًا لتشمل البحث في Spotlight ومتصفح سفاري.
وتوصف الميزة الجديدة داخليًا في آبل بأنها “محرك بحث للإجابات”، وستوفر للمستخدمين ملخصات للنتائج مع إمكانية التعامل مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو ومواضع الاهتمام الخاصة بالمستخدم. ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع من الشركة لإعادة بناء سيري على أساس بنية معمارية جديدة تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة بعد أن أخفق أول إصدار في تحقيق الأداء المطلوب.
مواضيع ذات صلة
غوغل تُطلق ميزة تلخيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
غوغل تُطلق ميزة تلخيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي
05/09/2025 18:34:40
05/09/2025 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل تلخّص الأخبار بالذكاء الاصطناعي وتثير قلق الناشرين
Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل تلخّص الأخبار بالذكاء الاصطناعي وتثير قلق الناشرين
05/09/2025 18:34:40
05/09/2025 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
05/09/2025 18:34:40
05/09/2025 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي!
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي!
05/09/2025 18:34:40
05/09/2025 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
بلومبرغ
سيري أ
الويب
كاني
بيرة
دمين
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
هواوي تطلق واحدا من أكثر الهواتف تميزا
Lebanon 24
هواوي تطلق واحدا من أكثر الهواتف تميزا
10:09 | 2025-09-05
05/09/2025 10:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير شريحة ذكية لتحليل الدم ميدانيا بشكل فوري
Lebanon 24
تطوير شريحة ذكية لتحليل الدم ميدانيا بشكل فوري
07:37 | 2025-09-05
05/09/2025 07:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لرسائل أكثر أمانًا.. إكس تطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
لرسائل أكثر أمانًا.. إكس تطلق ميزة جديدة
03:26 | 2025-09-05
05/09/2025 03:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يرفع سقف التحدي: رسوم جمركية على أشباه الموصلات قريباً
Lebanon 24
ترامب يرفع سقف التحدي: رسوم جمركية على أشباه الموصلات قريباً
02:00 | 2025-09-05
05/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة جمع بيانات المستخدمين... غوغل تواجه غرامة ضخمة
Lebanon 24
بعد فضيحة جمع بيانات المستخدمين... غوغل تواجه غرامة ضخمة
23:00 | 2025-09-04
04/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:09 | 2025-09-05
هواوي تطلق واحدا من أكثر الهواتف تميزا
07:37 | 2025-09-05
تطوير شريحة ذكية لتحليل الدم ميدانيا بشكل فوري
03:26 | 2025-09-05
لرسائل أكثر أمانًا.. إكس تطلق ميزة جديدة
02:00 | 2025-09-05
ترامب يرفع سقف التحدي: رسوم جمركية على أشباه الموصلات قريباً
23:00 | 2025-09-04
بعد فضيحة جمع بيانات المستخدمين... غوغل تواجه غرامة ضخمة
15:30 | 2025-09-04
"تيك توك" تطوّر الرسائل المباشرة بمزايا جديدة.. إليكم التفاصيل
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24