تكنولوجيا وعلوم
هواوي تطلق واحدا من أكثر الهواتف تميزا
Lebanon 24
05-09-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
شركة هواوي
للكشف عن هاتفها الجديد Mate XTs Ultimate، والذي يعد بتقديم تصميم ومواصفات تميّزه عن جميع الهواتف القابلة للطي المتوفرة حاليا في الأسواق.
وأكثر ما يميز الهاتف الجديد هو هيكله الذي يمكن طيه في ثلاث طبقات، إذ حصل على هيكل أبعاده الكلية (156.7/219/4.8) ملم، وعند طيه تصبح أبعاده (156.7/73.5/12.8) ملم.
شاشة الهاتف الأساسية المرنة أتت من نوع Tri-foldable LTPO OLED بمقاس 10.2 بوصة، دقة عرضها (2232/3184) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، وشاشته الخارجية جاءت بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2048/2232) بيكسل.
ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 5.1، ومعالج Kirin 9020، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
جاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+40+12) ميغابيكسل، فيها مستشعر ليزري وعدسة periscope telephoto، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.
زوّد الجهاز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وحصل على بطارية بسعة 5600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط ويمكن شحنها بشاحن لا سلكي باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم)
