ميتا تعيد ميزة "النكزات" إلى فيسبوك لجذب الشباب

05-09-2025 | 15:00
تعمل شركة ميتا على إحياء ميزة "النكزات" (Pokes) الكلاسيكية على فيسبوك، والتي كانت جزءًا من المراحل المبكرة للمنصة، يأتي هذا القرار بعد أن لاحظت الشركة زيادة غير متوقعة في استخدام الميزة بين المستخدمين الأصغر سنًا.
وتهدف ميتا من خلال هذه الخطوة إلى جعل النكزات جزءًا أساسيًا من تجربة فيسبوك مرة أخرى، وذلك عبر إضافة زر مخصص للنكزات مباشرةً على ملفات الأصدقاء، بالإضافة إلى إنشاء صفحة جديدة خاصة بها على فيسبوك دوت كوم سلاش بوكيز .

وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع لجذب فئة الشباب، التي تواجه فيسبوك صعوبة في الاحتفاظ بها ، وتسعى ميتا إلى إضفاء طابع "التلعيب" (gamification) على الميزة، مشابهًا لـ"السلاسل" (Streaks) الشهيرة في تطبيقات سناب شات وتيك توك.

فمن خلال تتبع "عدد النكزات" مع الأصدقاء وإضافة أيقونات جذابة مثل رمز النار، تأمل الشركة في زيادة التفاعل والمشاركة على المنصة ، وقد أثبتت المحاولات السابقة نجاحها، حيث أدى تسهيل العثور على صفحة النكزات في مارس 2024 إلى ارتفاع استخدام الميزة بمقدار 13 ضعفًا فى شهر واحد.

وعلى الرغم من أن فيسبوك لم يحدد غرضًا معينًا للنكز، تاركًا للمستخدمين تفسيرها كما يشاؤون (سواء كان لفت انتباه، أو مغازلة، أو حتى مجرد مزاح)، إلا أن الهدف الرئيسي لـميتا هو تعزيز التفاعل .
 
