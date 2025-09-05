Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أندرويد يُطلق 4 ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1413310-638926985205382615.jpg
Doc-P-1413310-638926985205382615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُضيف أندرويد أربع ميزات جديدة ستجعل استخدامه أكثر متعة للمستخدمين، ومنها مشاركة الصوت على أندرويد، فهي ليست المرة الأولى التي نراها فيها، إلا أنها ستكون متاحة الآن لعدد أكبر بكثير من مستخدمي أندرويد، ومع  ميزة مشاركة الصوت، يمكنك بثّ الصوت من هاتفك إلى عدة سماعات أذن أو سماعات رأس بلوتوث، بدلاً من سماعة واحدة فقط.
Advertisement

وباستخدام رمز الاستجابة السريعة، أو من خلال إعدادات البلوتوث، يمكنك أن تجعل أصدقائك يستمعون إلى قائمة التشغيل نفسها، أو يشاهدون فيلمًا معك باستخدام سماعات الرأس الخاصة بهم وهو ما يُحدث نقلة نوعية، وسيُغيّر الإعدادات العامة.

كما أضاف أدوات كتابة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشق طريقها إلى Gboard على نظام android، والان بات بنقرة زر بسيطة، يمكنك إعادة صياغة نصك بنبرة مختلفة، أو تدقيقه، أو تصحيح جميع أخطائك في لحظة،  والأهم من ذلك، أن كل هذا سيتم على جهازك، ولن تُحمّل رسائلك إلى السحابة أبدًا.

وتُعيد غوغل تصميم ميزة "المشاركة السريعة" على أندرويد لتسهيل فهمها واستخدامها بشكل كبير، و على سبيل المثال، يمكنك الآن التبديل بين الإرسال والاستقبال فورًا، وفتح الملفات المستلمة فورًا، كما ستتمكن الآن من معاينة أي صور تُرسل إليك دون الحاجة إلى فتحها بالكامل.

وأخيرًا، يحصل Quick Share أيضًا على شريط تقدم، حتى تتمكن من معرفة بالتأكيد مقدار الملف الذي تم إرساله أو استلامه.

كما  يُضيف تطبيق emoji Kitchen ميزات جديدة،  تتيح لك منصة خلط الرموز التعبيرية المفضلة لديك الآن اختيار الرموز التعبيرية المفضلة لديك ليسهل عليك الوصول إليها لاحقًا.

كما يمكنك تصفح المكتبة للعثور على ما يُعبّر تمامًا عن حالتك المزاجية، علاوة على ذلك، سيقترح عليك Emoji Kitchen الآن رموزًا تعبيرية مُخصصة لتفضيلاتك، لتجد دائمًا رموزًا تعبيرية مميزة تُرسلها إلى أصدقائك. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
تيليغرام يُحدّث تطبيقه بميزات جديدة لمستخدمي أندرويد وiOS
lebanon 24
06/09/2025 04:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
06/09/2025 04:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزات جديدة للكشف عن عمليات الاحتيال وحماية المستخدمين.. اكتشفها!
lebanon 24
06/09/2025 04:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لحماية المستخدمين من الاحتيال.. ميزات جديدة لتطبيق "Max"
lebanon 24
06/09/2025 04:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

android

emoji

بيريت

البلو

بلوتو

درويد

تابت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2025-09-05
12:37 | 2025-09-05
10:09 | 2025-09-05
07:37 | 2025-09-05
04:57 | 2025-09-05
03:26 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24