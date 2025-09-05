أندرويد يُطلق 4 ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم

Advertisement

يُضيف أندرويد أربع ميزات جديدة ستجعل استخدامه أكثر متعة للمستخدمين، ومنها مشاركة الصوت على أندرويد، فهي ليست المرة الأولى التي نراها فيها، إلا أنها ستكون متاحة الآن لعدد أكبر بكثير من مستخدمي أندرويد، ومع ميزة مشاركة الصوت، يمكنك بثّ الصوت من هاتفك إلى عدة سماعات أذن أو سماعات رأس بلوتوث، بدلاً من سماعة واحدة فقط.وباستخدام رمز الاستجابة السريعة، أو من خلال إعدادات البلوتوث، يمكنك أن تجعل أصدقائك يستمعون إلى قائمة التشغيل نفسها، أو يشاهدون فيلمًا معك باستخدام سماعات الرأس الخاصة بهم وهو ما يُحدث نقلة نوعية، وسيُغيّر الإعدادات العامة.كما أضاف أدوات كتابة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشق طريقها إلى Gboard على نظام ، والان بات بنقرة زر بسيطة، يمكنك إعادة صياغة نصك بنبرة مختلفة، أو تدقيقه، أو تصحيح جميع أخطائك في لحظة، والأهم من ذلك، أن كل هذا سيتم على جهازك، ولن تُحمّل رسائلك إلى السحابة أبدًا.وتُعيد تصميم ميزة "المشاركة السريعة" على أندرويد لتسهيل فهمها واستخدامها بشكل كبير، و على سبيل المثال، يمكنك الآن التبديل بين الإرسال والاستقبال فورًا، وفتح الملفات المستلمة فورًا، كما ستتمكن الآن من معاينة أي صور تُرسل إليك دون الحاجة إلى فتحها بالكامل.وأخيرًا، يحصل Quick Share أيضًا على شريط تقدم، حتى تتمكن من معرفة بالتأكيد مقدار الملف الذي تم إرساله أو استلامه.كما يُضيف تطبيق Kitchen ميزات جديدة، تتيح لك منصة خلط الرموز التعبيرية المفضلة لديك الآن اختيار الرموز التعبيرية المفضلة لديك ليسهل عليك الوصول إليها لاحقًا.كما يمكنك تصفح المكتبة للعثور على ما يُعبّر تمامًا عن حالتك المزاجية، علاوة على ذلك، سيقترح عليك Emoji Kitchen الآن رموزًا تعبيرية مُخصصة لتفضيلاتك، لتجد دائمًا رموزًا تعبيرية مميزة تُرسلها إلى أصدقائك. (اليوم السابع)