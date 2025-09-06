29
تكنولوجيا وعلوم
بقدرات تصوير مميزة.. موتورولا بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
Lebanon 24
06-09-2025
|
07:34
A-
A+
بدأت
موتورولا
بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير مميزة.
وزوّد هاتف Edge 60 Neo بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+13+10) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.
إطارا في الثانية
، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.
هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (154.1/71.2/8.1) ملم، وزنه 174 غ.
وأتت شاشاته LTPO P-OLED بمقاس 6.36 بوصة، دقة عرضها (1200/2670) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م، كثافتها تعادل 460 بيكسل/الإنش تقريبا.
يضمن الأداء المميز لهذا الجهاز نظام "اندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7400، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
دعمته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM ، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سرع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)
