بقدرات تصوير مميزة.. موتورولا بدأت بالترويج لهاتفها الجديد

بدأت بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير مميزة.

وزوّد هاتف Edge 60 Neo بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+13+10) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.



هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (154.1/71.2/8.1) ملم، وزنه 174 غ.

وأتت شاشاته LTPO P-OLED بمقاس 6.36 بوصة، دقة عرضها (1200/2670) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م، كثافتها تعادل 460 بيكسل/الإنش تقريبا.

يضمن الأداء المميز لهذا الجهاز نظام "اندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7400، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.



دعمته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM ، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سرع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)