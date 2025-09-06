27
ZTE تعلن عن هاتفiا الأنيق والمتطور الجديد
06-09-2025
10:43
كشفت ZTE عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا قويا في عالم أندرويد بسبب تصمميه الأنيق وتقنياته المتطورة.
حصل هاتف Nubia Air على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (164.2/76.6/6.7) ملم، وزنه 172 غ.
شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2720/1224) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 440 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i شديد المتانة.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Unisoc T8300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.
زوّد أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم)
