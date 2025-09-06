Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ZTE تعلن عن هاتفiا الأنيق والمتطور الجديد

Lebanon 24
06-09-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1413611-638927774794844783.jpg
Doc-P-1413611-638927774794844783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت ZTE عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا قويا في عالم أندرويد بسبب تصمميه الأنيق وتقنياته المتطورة.
 
حصل هاتف Nubia Air على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (164.2/76.6/6.7) ملم، وزنه 172 غ.
Advertisement

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2720/1224) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 440 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i شديد المتانة.
 
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Unisoc T8300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.

زوّد أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
إيران: سنستخدم جيل متطور من الصواريخ إذا شنت إسرائيل هجمات جديدة
lebanon 24
06/09/2025 21:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
موضة أنيقة من زمن الخمسينات: وشاح الرأس يتصدر إطلالات الموسم
lebanon 24
06/09/2025 21:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من "ذيل الحصان العالي": تسريحة أنيقة لكنها خطيرة!
lebanon 24
06/09/2025 21:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بطقم صيفي أنيق.. هنا الزاهد تتألق باطلالتها الاخيرة
lebanon 24
06/09/2025 21:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

تعلن عن

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

ساسي

حمية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:41 | 2025-09-06
13:00 | 2025-09-06
09:36 | 2025-09-06
07:34 | 2025-09-06
04:00 | 2025-09-06
02:00 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24