مفاجأة.. هواتف البريطانيين ستهتزّ في موعد واحد!

تستعد المتحدة، بعد ظهر الأحد، لإجراء تجربة واسعة النطاق لنظام الإنذار الطارئ عبر الهواتف المحمولة، إذ من المقرر أن تصدر ملايين الأجهزة صفارة مدوية واهتزازاً لمدة عشر ثوانٍ عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت .

وسيتلقى مستخدمو الهواتف رسالة على شاشاتهم تؤكد أن التنبيه مجرد تجربة، فيما يُقدّر عدد الهواتف المحمولة في بنحو 87 مليون جهاز.

وأوضحت الحكومة أن التنبيه لن يصل إلى جميع الهواتف، إذ سيُستثنى من الاختبار الهواتف القديمة أو غير المتصلة بشبكات الجيل الرابع والخامس، وكذلك الأجهزة المغلقة أو الموضوعة في وضع الطيران، وفقً لصحيفة "theguardian".





وذكرت السلطات أن مدة الصفارة (10 ثوانٍ) اختيرت بعناية، لتحقيق توازن بين ضمان شمولية التجربة وتقليل الإزعاج للمواطنين.





وزير ، بات ماكفادن، وصف النظام بأنه بمثابة "جرس إنذار وطني" يحتاج إلى اختبارات دورية لضمان فعاليته.





وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في تحذير المواطنين من المخاطر التي قد تهدد حياتهم، بما في ذلك الأحوال الجوية القاسية أو الطوارئ الأمنية.





كذلك، نشرت الحكومة أيضاً تعليمات حول كيفية تعطيل خاصية استقبال التنبيهات، مؤكدة أن ضحايا العنف الأسري الذين يحتفظون بهواتف سرية قد يحتاجون إلى تعطيل النظام لحمايتهم.