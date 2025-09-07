Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تخصّ الترجمة.. ميزة جديدة من "غوغل"

Lebanon 24
07-09-2025 | 02:00
كشفت "غوغل" عن تحديث جديد لأداة "التدوير لابحث Circle to Search" يضيف إليها إمكانية الترجمة المتواصلة للنصوص في أثناء التمرير على الشاشة، مما يجعل استخدامها أكثر سهولة وفاعلية مقارنةً بالإصدارات السابقة التي كانت تتطلب إعادة تشغيل ميزة الترجمة في كل مرة يتغير فيها محتوى الشاشة.
وأوضحت الشركة أن هذه الميزة تساعد المستخدمين في فهم أوسع للمحتوى، سواء كان ذلك في قراءة منشورات من صناع محتوى يتحدثون لغات مختلفة، أو عند تصفح قوائم الطعام خلال حجز المطاعم في أثناء السفر. ويكفي النقر على أيقونة "ترجمة" ثم اختيار خيار "مرر وترجم Scroll and Translate" للاستفادة من الميزة.
 

 
ويتميز التحديث أيضًا بقدرته على الاستمرار بإجراء الترجمة حتى عند التبديل إلى تطبيق آخر، إذ تؤكد "غوغل" أنه “لا يوجد انقطاع” في عملية الترجمة، مما يعزز مرونتها في شتى الاستخدامات.
 


وتطرح "غوغل" حاليًا الميزة لمستخدمي أجهزة أندرويد، مع منح هواتف سامسونج جالاكسي الأولوية في الحصول عليها، على أن تصل لاحقًا إلى بقية الأجهزة.
 


وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "غوغل" المستمر إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أدواتها اليومية، لتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات وفهمها بلغات متعددة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.
 


يُذكر أن هذه الإضافة تأتي ضمن سلسلة تحديثات متواصلة لأداة Circle to Search، التي أصبحت تدعم كذلك تنفيذ إجراءات فورية بلمسة واحدة على أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين المواقع.
 


ويُتوقع أن تلقى الميزة الجديدة رواجًا واسعًا بين المسافرين والطلاب والموظفين الذين يتعاملون مع محتوى بلغات مختلفة، إذ تختصر الوقت والجهد وتوفر تجربة أكثر انسيابية.
 


ويرى مراقبون أن أداة Circle to Search بدأت تتحول تدريجيًا من مجرد أداة للبحث السريع في الشاشة إلى منصة متكاملة تقدم حلولًا ذكية للتفاعل مع النصوص والروابط. (aitnews)
