29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تخصّ الترجمة.. ميزة جديدة من "غوغل"
Lebanon 24
07-09-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت "
غوغل
" عن تحديث جديد لأداة "التدوير لابحث Circle to Search" يضيف إليها إمكانية الترجمة المتواصلة للنصوص في أثناء التمرير على الشاشة، مما يجعل استخدامها أكثر سهولة وفاعلية مقارنةً بالإصدارات السابقة التي كانت تتطلب
إعادة تشغيل
ميزة الترجمة في كل مرة يتغير فيها محتوى الشاشة.
Advertisement
وأوضحت الشركة أن هذه الميزة تساعد المستخدمين في فهم أوسع للمحتوى، سواء كان ذلك في قراءة منشورات من صناع محتوى يتحدثون لغات مختلفة، أو عند تصفح قوائم الطعام خلال حجز المطاعم في أثناء السفر. ويكفي النقر على أيقونة "ترجمة" ثم اختيار خيار "مرر وترجم Scroll and Translate" للاستفادة من الميزة.
ويتميز التحديث أيضًا بقدرته على الاستمرار بإجراء الترجمة حتى عند التبديل إلى تطبيق آخر، إذ تؤكد "غوغل" أنه “لا يوجد انقطاع” في عملية الترجمة، مما يعزز مرونتها في شتى الاستخدامات.
وتطرح "غوغل" حاليًا الميزة لمستخدمي أجهزة أندرويد، مع منح هواتف
سامسونج
جالاكسي الأولوية في الحصول عليها، على أن تصل لاحقًا إلى بقية الأجهزة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "غوغل" المستمر إلى إدماج تقنيات
الذكاء الاصطناعي
في أدواتها اليومية، لتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات وفهمها بلغات متعددة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.
يُذكر أن هذه الإضافة تأتي ضمن سلسلة تحديثات متواصلة لأداة Circle to Search، التي أصبحت تدعم كذلك تنفيذ إجراءات فورية بلمسة واحدة على أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين المواقع.
ويُتوقع أن تلقى الميزة الجديدة رواجًا واسعًا بين المسافرين والطلاب والموظفين الذين يتعاملون مع محتوى بلغات مختلفة، إذ تختصر الوقت والجهد وتوفر تجربة أكثر انسيابية.
ويرى مراقبون أن أداة Circle to Search بدأت تتحول تدريجيًا من مجرد أداة للبحث السريع في الشاشة إلى منصة متكاملة تقدم حلولًا ذكية للتفاعل مع النصوص والروابط.
(aitnews)
مواضيع ذات صلة
غوغل تضيف ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي Pixel عبر "سيركل للبحث"
Lebanon 24
غوغل تضيف ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي Pixel عبر "سيركل للبحث"
07/09/2025 13:50:14
07/09/2025 13:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "التحقق من الهوية" لحماية هواتف بيكسل
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "التحقق من الهوية" لحماية هواتف بيكسل
07/09/2025 13:50:14
07/09/2025 13:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل تلخّص الأخبار بالذكاء الاصطناعي وتثير قلق الناشرين
Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل تلخّص الأخبار بالذكاء الاصطناعي وتثير قلق الناشرين
07/09/2025 13:50:14
07/09/2025 13:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
07/09/2025 13:50:14
07/09/2025 13:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
إعادة تشغيل
سامسونج
سامسون
سامسو
سي ال
درويد
الحص
تابع
قد يعجبك أيضاً
ألكسندر إيزاك.. الطب يحسم أغلى صفقات ليفربول
Lebanon 24
ألكسندر إيزاك.. الطب يحسم أغلى صفقات ليفربول
06:24 | 2025-09-07
07/09/2025 06:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مخصصة للأطفال... أهم مزايا الأمان الجديدة في نظام iOS 26
Lebanon 24
مخصصة للأطفال... أهم مزايا الأمان الجديدة في نظام iOS 26
06:21 | 2025-09-07
07/09/2025 06:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في نظام "iOS 26" الجديد.. مزايا جديدة خاصة بالأطفال وهذه أبرزها
Lebanon 24
في نظام "iOS 26" الجديد.. مزايا جديدة خاصة بالأطفال وهذه أبرزها
05:00 | 2025-09-07
07/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هواتف البريطانيين ستهتزّ في موعد واحد!
Lebanon 24
مفاجأة.. هواتف البريطانيين ستهتزّ في موعد واحد!
23:00 | 2025-09-06
06/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الدرونات.. ويومياتها مع الجنوبيين
Lebanon 24
بالفيديو: الدرونات.. ويومياتها مع الجنوبيين
15:00 | 2025-09-06
06/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
13:03 | 2025-09-06
06/09/2025 01:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
07:36 | 2025-09-06
06/09/2025 07:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:24 | 2025-09-07
ألكسندر إيزاك.. الطب يحسم أغلى صفقات ليفربول
06:21 | 2025-09-07
مخصصة للأطفال... أهم مزايا الأمان الجديدة في نظام iOS 26
05:00 | 2025-09-07
في نظام "iOS 26" الجديد.. مزايا جديدة خاصة بالأطفال وهذه أبرزها
23:00 | 2025-09-06
مفاجأة.. هواتف البريطانيين ستهتزّ في موعد واحد!
15:00 | 2025-09-06
بالفيديو: الدرونات.. ويومياتها مع الجنوبيين
14:27 | 2025-09-06
في 7 أيلول.. لبنان والعالم على موعد مع القمر الدموي
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 13:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 13:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 13:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24