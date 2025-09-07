في نظام "iOS 26" الجديد.. مزايا جديدة خاصة بالأطفال وهذه أبرزها

ستطرح آبل قريباً الإصدار النهائي من نظام iOS 26 الذي يأتي مزوّدًا بمجموعة واسعة من المزايا المتقدمة، بالإضافة إلى تحديثات ومزايا جديدة للرقابة الأبوية، وذلك بهدف حماية الأطفال من التعرض للمحتوى غير المرغوب فيه، وتعزيز خصوصيتهم.

ما هي تلك الميزات؟



الموافقة على من يستطيع التواصل مع طفلك



في iOS 26 سيصبح بإمكان الأهل تحديد الأرقام المسموح لها بالاتصال أو إرسال الرسائل إلى الطفل. فعندما يتلقى طفلك رسالة أو مكالمة من رقم ، سيُطلب منه إرسال طلب إذن إليك أولًا للموافقة على التواصل. على سبيل المثال: إذا أراد صديق طفلك الاتصال به، يجب عليك أنت الموافقة على الرقم.





تمويه العُري في بعض التطبيقات



من مزايا الأمان الجديدة في iOS 26 أن النظام سيُموِّه تلقائيًا أي محتوى يتضمن عُريًا يُرصد في أثناء إجراء مكالمات مرئية عبر تطبيق (فيس تايم) FaceTime، أو في الألبومات المشتركة في تطبيق الصور على جهاز الطفل.



وتشبه هذه المزية ما أضافته آبل سابقًا إلى نظام iOS 17 تحت اسم (تحذيرات المحتوى الحساس) Sensitive Content Warnings، وهي مزية تسمح بتمويه العُري في تطبيق الرسائل. لكن الجديد في iOS 26 أنها ستكون مفعّلة تلقائيًا في حساب الطفل، وستعمل في تطبيقي فيس تايم والصور أيضًا.





تغييرات في (App Store)



جزء من تحديثات الأمان في iOS 26 يشمل تحسين تصنيفات التطبيقات لتوضيح العمر المناسب لكل تطبيق، وكون التطبيق يحتوي على إعلانات، أو أدوات تحكم بالمحتوى أم لا.