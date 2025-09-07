Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

في نظام "iOS 26" الجديد.. مزايا جديدة خاصة بالأطفال وهذه أبرزها

Lebanon 24
07-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1413693-638928013461409304.webp
Doc-P-1413693-638928013461409304.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ستطرح آبل قريباً الإصدار النهائي من نظام iOS 26 الذي يأتي مزوّدًا بمجموعة واسعة من المزايا المتقدمة، بالإضافة إلى تحديثات ومزايا جديدة للرقابة الأبوية، وذلك بهدف حماية الأطفال من التعرض للمحتوى غير المرغوب فيه، وتعزيز خصوصيتهم.
Advertisement
 
 
ما هي تلك الميزات؟
 

الموافقة على من يستطيع التواصل مع طفلك
 

في iOS 26 سيصبح بإمكان الأهل تحديد الأرقام المسموح لها بالاتصال أو إرسال الرسائل إلى الطفل. فعندما يتلقى طفلك رسالة أو مكالمة من رقم غير معروف، سيُطلب منه إرسال طلب إذن إليك أولًا للموافقة على التواصل. على سبيل المثال: إذا أراد صديق طفلك الاتصال به، يجب عليك أنت الموافقة على الرقم. 


تمويه العُري في بعض التطبيقات
 

من مزايا الأمان الجديدة في iOS 26 أن النظام سيُموِّه تلقائيًا أي محتوى يتضمن عُريًا يُرصد في أثناء إجراء مكالمات مرئية عبر تطبيق (فيس تايم) FaceTime، أو في الألبومات المشتركة في تطبيق الصور على جهاز الطفل.

وتشبه هذه المزية ما أضافته آبل سابقًا إلى نظام iOS 17 تحت اسم (تحذيرات المحتوى الحساس) Sensitive Content Warnings، وهي مزية تسمح بتمويه العُري في تطبيق الرسائل. لكن الجديد في iOS 26 أنها ستكون مفعّلة تلقائيًا في حساب الطفل، وستعمل في تطبيقي فيس تايم والصور أيضًا.


تغييرات في متجر التطبيقات (App Store)
 

جزء من تحديثات الأمان في iOS 26 يشمل تحسين تصنيفات التطبيقات لتوضيح العمر المناسب لكل تطبيق، وكون التطبيق يحتوي على إعلانات، أو أدوات تحكم بالمحتوى أم لا.


بالإضافة إلى ذلك، لن يُظهر متجر التطبيقات لطفلك أي تطبيقات مصنفة خارج نطاق قيود المحتوى الخاصة به (وهي قيود يحددها الآباء للتحكم في وقت الشاشة والتطبيقات التي يمكن للأطفال الوصول إليها وتحميلها)، ويشمل ذلك التطبيقات المصنفة في التبويبات المختلفة في المتجر، مثل: اليوم (Today)، والألعاب (Games)، والتطبيقات (Apps). (aitnews)
مواضيع ذات صلة
مخصصة للأطفال... أهم مزايا الأمان الجديدة في نظام iOS 26
lebanon 24
07/09/2025 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزات جديدة في تطبيق "بودكاست" بنظام "iOS 26".. ما هي؟
lebanon 24
07/09/2025 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد "آبل".. ساعة جديدة في أيلول وهذه أبرز مزاياها
lebanon 24
07/09/2025 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ميزات جديدة.. آبل تطلق نسخة اختبارية من "iOS 26"
lebanon 24
07/09/2025 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24

متجر التطبيقات

app store

غير معروف

الطف

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:24 | 2025-09-07
06:21 | 2025-09-07
02:00 | 2025-09-07
23:00 | 2025-09-06
15:00 | 2025-09-06
14:27 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24