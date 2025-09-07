مخصصة للأطفال... أهم مزايا الأمان الجديدة في نظام iOS 26

Advertisement

ستطرح أبل قريبًا الإصدار النهائي من نظام iOS 26 الذي يأتي مزوّدًا بمجموعة واسعة من المزايا المتقدمة، بالإضافة إلى تحديثات ومزايا جديدة للرقابة الأبوية، وذلك بهدف حماية الأطفال من التعرض للمحتوى غير المرغوب فيه، وتعزيز خصوصيتهم.وفي الوقت الحالي، يمكن للآباء مقدار وقت الشاشة المسموح به للأطفال، وإدارة عمليات الشراء عبر ، وغير ذلك. لكن بعض أدوات التحكم الجديدة في iOS 26 ستضيف مزايا مهمة، مثل: اكتشاف العُري وتمويهه في بعض التطبيقات، بالإضافة إلى إجبار الطفل على طلب إذن للتواصل مع أرقام غير معروفة.وفيما يلي، سنذكر أهم مزايا الأمان المخصصة للأطفال التي سيجلبها iOS 26 قريبًا إلى هواتف آيفون:في iOS 26 سيصبح بإمكان الأهل تحديد الأرقام المسموح لها بالاتصال أو إرسال الرسائل إلى الطفل. فعندما يتلقى طفلك رسالة أو مكالمة من رقم ، سيُطلب منه إرسال طلب إذن إليك أولًا للموافقة على التواصل. على سبيل المثال: إذا أراد صديق طفلك الاتصال به، يجب عليك أنت الموافقة على الرقم.من مزايا الأمان الجديدة في iOS 26 أن النظام سيُموِّه تلقائيًا أي محتوى يتضمن عُريًا يُرصد في أثناء إجراء مكالمات مرئية عبر تطبيق (فيس تايم) FaceTime، أو في الألبومات المشتركة في تطبيق الصور على جهاز الطفل.وتشبه هذه المزية ما أضافته آبل سابقًا إلى نظام iOS 17 تحت اسم (تحذيرات المحتوى الحساس) Sensitive Content Warnings، وهي مزية تسمح بتمويه العُري في تطبيق الرسائل. لكن الجديد في iOS 26 أنها ستكون مفعّلة تلقائيًا في حساب الطفل، وستعمل في تطبيقي فيس تايم والصور أيضًا.جزء من تحديثات الأمان في iOS 26 يشمل تحسين تصنيفات التطبيقات لتوضيح العمر المناسب لكل تطبيق، وكون التطبيق يحتوي على إعلانات، أو أدوات تحكم بالمحتوى أم لا.بالإضافة إلى ذلك، لن يُظهر متجر التطبيقات لطفلك أي تطبيقات مصنفة خارج نطاق قيود المحتوى الخاصة به (وهي قيود يحددها الآباء للتحكم في وقت الشاشة والتطبيقات التي يمكن للأطفال الوصول إليها وتحميلها)، ويشمل ذلك التطبيقات المصنفة في التبويبات المختلفة في المتجر، مثل: اليوم (Today)، والألعاب (Games)، والتطبيقات (Apps).