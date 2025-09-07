Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

فيديو لعشّاق الفلك.. شاهدوا الخسوف القمر الكلي

Lebanon 24
07-09-2025 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1413950-638928850834242528.webp
Doc-P-1413950-638928850834242528.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت سماء عدد من دول العالم مساء الأحد خسوفًا كليًا للقمر، جذب أنظار عشاق الفلك والمراقبين، فيما أطلق عليه لقب "قمر الدم" بسبب لونه الأحمر المميز أثناء الظاهرة.
Advertisement

وأوضح معهد الفلك الدولي أن خسوف القمر يحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد، ويكون القمر في طور البدر، بحيث يحجب ظل الأرض أشعة الشمس تدريجيًا عن سطح القمر، ما يحوّله إلى اللون الأحمر.

وأشار المعهد إلى أن رصد خسوف القمر لا يحتاج إلى نظارات خاصة، بل يكفي وجود طقس ملائم وسماء صافية وموقع مناسب للمشاهدة. ويعد هذا الخسوف الكلي الثاني خلال العام الحالي، بعد خسوف آذار الماضي، ويشكل تمهيدًا للكسوف الشمسي الكبير المتوقع في 12 آب 2026.
 
ولمشاهد الخسوف الرجاء الضغط هنا:
 
مواضيع ذات صلة
بدء الخسوف الكلي للقمر
lebanon 24
08/09/2025 01:43:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر في لبنان ويبلغ ذروته قرابة الساعة 9 مساءً قبل أن يعود إلى الخسوف الجزئي قرابة الساعة 10 مساءً
lebanon 24
08/09/2025 01:43:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار لعشاق كرة السلة اللبنانية.. شاهدوا الصورة
lebanon 24
08/09/2025 01:43:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
lebanon 24
08/09/2025 01:43:55 Lebanon 24 Lebanon 24

كسوف الشمس

معهد الفلك

الظاهر

الفلك

سي ال

صافي

الدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:45 | 2025-09-07
12:26 | 2025-09-07
08:00 | 2025-09-07
06:21 | 2025-09-07
05:00 | 2025-09-07
02:00 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24