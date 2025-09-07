27
تكنولوجيا وعلوم
فيديو لعشّاق الفلك.. شاهدوا الخسوف القمر الكلي
Lebanon 24
07-09-2025
|
16:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت سماء عدد من دول العالم مساء الأحد خسوفًا كليًا للقمر، جذب أنظار عشاق
الفلك
والمراقبين، فيما أطلق عليه لقب "قمر
الدم
" بسبب لونه الأحمر المميز أثناء الظاهرة.
وأوضح
معهد الفلك
الدولي أن خسوف القمر يحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد، ويكون القمر في طور البدر، بحيث يحجب ظل الأرض أشعة الشمس تدريجيًا عن سطح القمر، ما يحوّله إلى اللون الأحمر.
وأشار المعهد إلى أن رصد خسوف القمر لا يحتاج إلى نظارات خاصة، بل يكفي وجود طقس ملائم وسماء صافية وموقع مناسب للمشاهدة. ويعد هذا الخسوف الكلي الثاني خلال العام الحالي، بعد خسوف آذار الماضي، ويشكل تمهيدًا للكسوف الشمسي الكبير المتوقع في 12 آب 2026.
ولمشاهد الخسوف الرجاء الضغط
هنا:
