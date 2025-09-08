30
تكنولوجيا وعلوم
فائق النحافة والخفة.. "تكنو" تستعد لطرح هاتفها الجديد
Lebanon 24
08-09-2025
|
02:55
تستعد شركة تكنو
الصينية
لطرح هاتف فائق النحافة، يحمل اسم "Slim" هذا الأسبوع، لكنه لن يُطرح في كل الأسواق.
وسيتوفر الهاتف بنسختين: الأولى هي "Tecno Spark Slim" بسمك 5.93 ملم، و "Tecno Pova Slim" بسمك 5.95 مم، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
، اطلعت عليه "العربية Business".
والفرق
الرئيسي
بين النسختين هو دعم شبكات "LTE " مقابل "5G". وكلاهما مزود ببطارية بسعة 5,160 مللي أمبير، مع شحن سريع بقوة 45 واط وشاشة "AMOLED" منحنية الحواف بتردد 144
هرتز
. ويعمل الهاتف بإصدار أندرويد 15، وبمعالج "MediaTek Dimensity 6400".
ولم تكشف الشركة عن سعر الهاتف، لكنها قالت إنه سيُطرح في "الأسواق الناشئة وغيرها" قريبًا. لكن الهاتف لن يُطرح في
الولايات المتحدة
والعديد من الأسواق الكبرى.
ولم تشارك "تكنو" معلومات حول وزن الهاتف النحيف، لكن يُقال إن وزنه يبلغ حوالي 156 غرامًا.
وبهذا الوزن قد يكون "Slim" أخف من هاتف "غالاكسي إس 25 إيدج" النحيف من "
سامسونغ
" الذي صدر في وقت سابق من العام بوزن 163 غرامًا وسُمك 5.8 ملم. (العربية)
