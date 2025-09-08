Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قبل الإعلان الرسمي... تعرّفوا إلى كل مزايا آيفون 17 برو ماكس!

Lebanon 24
08-09-2025 | 09:15
تستعد شركة "أبل"، غدًا الثلاثاء، للكشف عن أحدث إصداراتها خلال مؤتمر "Awe Dropping"، حيث ستزيح الستار عن سلسلة آيفون 17 إلى جانب مجموعة منتجات أخرى مرتقبة.
وتضم السلسلة أربعة طرازات: آيفون 17 الأساسي، آيفون 17 آير الجديد كليًا فائق النحافة، آيفون 17 برو، آيفون 17 برو ماكس.
ويُعد طراز آيفون برو ماكس الأكثر انتظارًا كل عام، نظرًا لتمتعه بأعلى المواصفات التقنية وميزات حصرية غالبًا ما تميّزه عن باقي هواتف السلسلة، باعتباره النسخة الأغلى ثمناً.


وهذه هي المواصفات المتوقعة لهاتف آيفون 17 برو ماكس المقبل:
- شريحة "A19 Pro" مع غرفة بخار لتحسين تبديد الحرارة.

- شاشة بقياس 6.9 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

- 3 كاميرات خلفية بدقة 48 ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقعة 24 ميغابيكسل.

- إطار من الألومنيوم بدلًا من التيتانيوم.

- بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة.

- تصنيف "IP68" للحماية من الماء والغبار.

وفي حين رجحت تحليلات جديدة ثبات سعر طراز برو ماكس هذا العام ليبدأ مثل سعر الجيل السابق "آيفون 16 برو ماكس" من 1,199 دولارًا، أشارت توقعات أقدم إلى أن سعر آيفون 17 برو ماكس قد يكون أعلى من جيل العام الماضي.

وفي حال التزمت "أبل" بنهجها المعتاد، فإن المتوقع أن تكون سلسلة هواتف آيفون 17 متاحة للطلب المسبق ابتداء من يوم الجمعة 12 أيلول.

وفي هذا الإطار، فقد تصدر "أبل" الهواتف الجديدة بعدها بأسبوع، أي يوم الجمعة 19 سبتمبر، حيث يبدأ تسليمها للعملاء وتوافرها في المتاجر.
