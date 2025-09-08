28
تكنولوجيا وعلوم
تحديث عاجل من واتساب لسد ثغرة على أجهزة آبل
Lebanon 24
08-09-2025
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "
واتساب
" عن معالجة ثغرة أمنية في نسخ التطبيق المخصصة لأجهزة آبل، داعية مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك إلى تحديث التطبيق في حال لم يتم تثبيت النسخة الجديدة تلقائيًا، وفق ما نقلته وكالة
الأنباء الألمانية
.
Advertisement
وأشارت الشركة الأميركية إلى أن النسخة الآمنة من "واتساب" على نظام iOS تحمل الرقم 2.25.21.73، بينما يحمل "واتساب بيزنس" على النظام نفسه الرقم 2.25.21.78، أما الإصدار المخصص لأجهزة ماك فيحمل الرقم 2.25.21.78.
وأضافت "واتساب" أن الثغرة، المعرّفة بالرمز CVE-2025-55177، قد تكون استُغلّت بالفعل إلى جانب ثغرة أخرى في نظام التشغيل iOS (الرمز CVE-2025-43300)، موضحة أن شركة "آبل" عالجت بدورها هذه المشكلة وأصدرت التحديث iOS 18.6.2 بتاريخ 20 آب الماضي.وإذا كان المستخدم غير متأكد من تثبيت الإصدار الآمن من تطبيق "واتساب" على جهازه، فيمكنه التحقق من ذلك عن طريق قائمة "الإعدادات/عام/تحديث البرامج"، كما يمكنه من هذه القائمة تنزيل الإصدار الجديد وتثبيته.
ويمكن للمستخدم معرفة إصدار "واتساب" المثبت على
الهاتف الذكي
آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد من خلال تصفح قائمة "الإعدادات/المساعدة".
وفي حالة وجود الإصدار غير الآمن من تطبيق "واتساب"، فعندئذ يجب فتح
متجر التطبيقات
والنقر على "حسابي" أو صورة البروفايل والتمرير لأسفل لعرض التحديثات وإرشادات الإصدار، وبعد ذلك يجب النقر على "تحديث" بجانب تطبيق "واتساب" أو اختيار "تحديث الكل".
وبشكل عام، لا ينصح الخبراء بتحديث التطبيقات يدويا، ولكن ينبغي تفعيل وظيفة تحديث التطبيقات تلقائيا بالهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد عن طريق قائمة "الإعدادات/متجر التطبيقات"، بحسب
الألمانية
.
