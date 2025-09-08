تحديث عاجل من واتساب لسد ثغرة على أجهزة آبل

Advertisement

أعلنت شركة " " عن معالجة ثغرة أمنية في نسخ التطبيق المخصصة لأجهزة آبل، داعية مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك إلى تحديث التطبيق في حال لم يتم تثبيت النسخة الجديدة تلقائيًا، وفق ما نقلته وكالة .وأشارت الشركة الأميركية إلى أن النسخة الآمنة من "واتساب" على نظام iOS تحمل الرقم 2.25.21.73، بينما يحمل "واتساب بيزنس" على النظام نفسه الرقم 2.25.21.78، أما الإصدار المخصص لأجهزة ماك فيحمل الرقم 2.25.21.78.وأضافت "واتساب" أن الثغرة، المعرّفة بالرمز CVE-2025-55177، قد تكون استُغلّت بالفعل إلى جانب ثغرة أخرى في نظام التشغيل iOS (الرمز CVE-2025-43300)، موضحة أن شركة "آبل" عالجت بدورها هذه المشكلة وأصدرت التحديث iOS 18.6.2 بتاريخ 20 آب الماضي.وإذا كان المستخدم غير متأكد من تثبيت الإصدار الآمن من تطبيق "واتساب" على جهازه، فيمكنه التحقق من ذلك عن طريق قائمة "الإعدادات/عام/تحديث البرامج"، كما يمكنه من هذه القائمة تنزيل الإصدار الجديد وتثبيته.ويمكن للمستخدم معرفة إصدار "واتساب" المثبت على آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد من خلال تصفح قائمة "الإعدادات/المساعدة".وفي حالة وجود الإصدار غير الآمن من تطبيق "واتساب"، فعندئذ يجب فتح والنقر على "حسابي" أو صورة البروفايل والتمرير لأسفل لعرض التحديثات وإرشادات الإصدار، وبعد ذلك يجب النقر على "تحديث" بجانب تطبيق "واتساب" أو اختيار "تحديث الكل".وبشكل عام، لا ينصح الخبراء بتحديث التطبيقات يدويا، ولكن ينبغي تفعيل وظيفة تحديث التطبيقات تلقائيا بالهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد عن طريق قائمة "الإعدادات/متجر التطبيقات"، بحسب .