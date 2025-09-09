28
دراسة: الأرض كانت كوكبًا جافًا والحياة جاءت بعد اصطدام مع "ثيا"
Lebanon 24
09-09-2025
|
00:30
A-
A+
كشفت دراسة علمية حديثة أن كوكب الأرض لم يكن يحتوي على المواد الأساسية للحياة عند تشكله قبل نحو 4.5 مليار سنة، بل حصل عليها لاحقًا نتيجة اصطدام هائل مع كوكب آخر.
وبحسب ما نشره موقع ساينس أليرت، فإن باحثين من جامعة برن
السويسرية
، أوضحوا لأول مرة كيف اكتمل التركيب الكيميائي للأرض البدائية خلال أقل من 3 ملايين سنة بعد تشكل النظام الشمسي، مرجحين أن الاصطدام مع كوكب "ثيا" هو الذي أدخل الماء والمركبات الكربونية والكبريت إلى الأرض.
ووفق الدراسة، التي قادها الباحث باسكال موريس كروتاش، والأستاذ الفخري
كلاوس
ميسغر، فإن هذا الحدث الكوني دعم تشكل نظام الأرض-القمر، وأدخل العناصر المتطايرة الضرورية لنشوء الحياة.
ويقول كروتاش: "الأرض لا تدين بقدرتها على احتضان الحياة إلى تطور تدريجي، بل ربما إلى حدث عارض – اصطدام متأخر بجسم غني بالماء".
وتضيف النتائج فهماً جديداً لتاريخ النظام الشمسي، وتُعد خطوة مهمة في علم الأحياء الفلكي، خاصة في البحث عن كواكب صخرية قد تكون صالحة للحياة في أنظمة شمسية أخرى.
ومع ذلك، لا يزال هذا الاصطدام العملاق غير مفهوم بالكامل، ما يفتح الباب أمام تطوير نماذج تفسر الخصائص الفيزيائية والكيميائية للأرض والقمر بشكل أكثر دقة. (سكاي نيوز)
