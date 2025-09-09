Advertisement

منوعات

دراسة: الأرض كانت كوكبًا جافًا والحياة جاءت بعد اصطدام مع "ثيا"

Lebanon 24
09-09-2025 | 00:30
A-
A+

Doc-P-1414417-638929997813183821.jpg
Doc-P-1414417-638929997813183821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة علمية حديثة أن كوكب الأرض لم يكن يحتوي على المواد الأساسية للحياة عند تشكله قبل نحو 4.5 مليار سنة، بل حصل عليها لاحقًا نتيجة اصطدام هائل مع كوكب آخر.

وبحسب ما نشره موقع ساينس أليرت، فإن باحثين من جامعة برن السويسرية، أوضحوا لأول مرة كيف اكتمل التركيب الكيميائي للأرض البدائية خلال أقل من 3 ملايين سنة بعد تشكل النظام الشمسي، مرجحين أن الاصطدام مع كوكب "ثيا" هو الذي أدخل الماء والمركبات الكربونية والكبريت إلى الأرض.
Advertisement

ووفق الدراسة، التي قادها الباحث باسكال موريس كروتاش، والأستاذ الفخري كلاوس ميسغر، فإن هذا الحدث الكوني دعم تشكل نظام الأرض-القمر، وأدخل العناصر المتطايرة الضرورية لنشوء الحياة.

ويقول كروتاش: "الأرض لا تدين بقدرتها على احتضان الحياة إلى تطور تدريجي، بل ربما إلى حدث عارض – اصطدام متأخر بجسم غني بالماء".

وتضيف النتائج فهماً جديداً لتاريخ النظام الشمسي، وتُعد خطوة مهمة في علم الأحياء الفلكي، خاصة في البحث عن كواكب صخرية قد تكون صالحة للحياة في أنظمة شمسية أخرى.

ومع ذلك، لا يزال هذا الاصطدام العملاق غير مفهوم بالكامل، ما يفتح الباب أمام تطوير نماذج تفسر الخصائص الفيزيائية والكيميائية للأرض والقمر بشكل أكثر دقة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أي الكواكب تقذف الأرض بأكبر عدد من النيازك؟.. دراسة تكشف
lebanon 24
09/09/2025 08:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة صامتة تهدد الحياة: الأرض تفقد مياهها العذبة بسرعة غير مسبوقة!
lebanon 24
09/09/2025 08:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أصل الحياة على الأرض.. اكتشاف علمي مذهل!
lebanon 24
09/09/2025 08:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتل السفلى العملاقة".. أسرار تحت أقدامنا تهدد الحياة على الكوكب
lebanon 24
09/09/2025 08:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

سكاي نيوز

السويسرية

سكاي نيو

التركي

الفلك

كلاوس

الترك

الكون

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-09-08
16:00 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
09:15 | 2025-09-08
08:45 | 2025-09-08
04:48 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24