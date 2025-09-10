فيديو عمودي بالذكاء الاصطناعي... غوغل تُحدث "Veo 3"

أعلنت عن تحديث جديد لنموذج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي "Veo 3"، يشمل دعم الدقة العالية 1080 بكسل.

يتيح التحديث إنتاج الفيديو بالصيغة العمودية بنسبة أبعاد 16:9، الأنسب للعرض على الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت "البوابة التقنية".





تفتح هذه التحديثات المجال أمام توسيع انتشار المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي على منصات الفيديو العمودية مثل تيك توك، إنستغرام ريلز، شورتس.





أضيف خيار رفع جودة الفيديوهات الأفقية إلى 1080 بكسل بدلاً من الحد السابق البالغ 720 بكسل.





أكدت الشركة أن النموذجين أصبحا أكثر استقرارًا وجاهزية للاستخدام على نطاق واسع عبر واجهات برمجة التطبيقات "Gemini API"، مع تخفيض ملحوظ في أسعار توليد الفيديوهات.





انخفضت تكلفة إنشاء الثانية عبر "Veo 3" إلى 40 سنتًا بدلًا من 75 سنتًا، فيما انخفضت تكلفة "Veo 3 Fast" إلى 15 سنتًا بدلًا من 40 سنتًا.





تتسابق شركات الكبرى مثل Runway وPika لتقديم أدوات توليد فيديو أكثر دقة وسرعة.





يُتوقع أن يتيح دعم الدقة 1080 بكسل والفيديو العمودي إنتاج مقاطع أكثر احترافية بتكاليف منخفضة، مما يسمح بإنشاء محتوى متجدد دون الحاجة إلى استوديوهات أو معدات تصوير متقدمة.





مع ذلك، يثير التوسع في أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي مخاوف من انتشار المحتوى منخفض الجودة أو المكرر، ما قد يفرض على المنصات تطوير آليات جديدة للتمييز بين المحتوى الأصلي والمولّد.