تكنولوجيا وعلوم
فيديو عمودي بالذكاء الاصطناعي... غوغل تُحدث "Veo 3"
Lebanon 24
10-09-2025
|
00:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
غوغل
عن تحديث جديد لنموذج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي "Veo 3"، يشمل دعم الدقة العالية 1080 بكسل.
يتيح التحديث إنتاج الفيديو بالصيغة العمودية بنسبة أبعاد 16:9، الأنسب للعرض على الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت "البوابة التقنية".
تفتح هذه التحديثات المجال أمام توسيع انتشار المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي على منصات الفيديو العمودية مثل تيك توك، إنستغرام ريلز،
ويوتيوب
شورتس.
أصبح بإمكان مستخدمي نموذج "Veo 3" ونسخته الأسرع والأقل تكلفة "Veo 3 Fast" توليد مقاطع فيديو عمودية، وفق مدونة غوغل الرسمية للمطورين.
أضيف خيار رفع جودة الفيديوهات الأفقية إلى 1080 بكسل بدلاً من الحد السابق البالغ 720 بكسل.
أكدت الشركة أن النموذجين أصبحا أكثر استقرارًا وجاهزية للاستخدام على نطاق واسع عبر واجهات برمجة التطبيقات "Gemini API"، مع تخفيض ملحوظ في أسعار توليد الفيديوهات.
انخفضت تكلفة إنشاء الثانية عبر "Veo 3" إلى 40 سنتًا بدلًا من 75 سنتًا، فيما انخفضت تكلفة "Veo 3 Fast" إلى 15 سنتًا بدلًا من 40 سنتًا.
تتسابق شركات
الذكاء الاصطناعي
الكبرى مثل Runway وPika لتقديم أدوات توليد فيديو أكثر دقة وسرعة.
يُتوقع أن يتيح دعم الدقة 1080 بكسل والفيديو العمودي إنتاج مقاطع أكثر احترافية بتكاليف منخفضة، مما يسمح بإنشاء محتوى متجدد دون الحاجة إلى استوديوهات أو معدات تصوير متقدمة.
مع ذلك، يثير التوسع في أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي مخاوف من انتشار المحتوى منخفض الجودة أو المكرر، ما قد يفرض على المنصات تطوير آليات جديدة للتمييز بين المحتوى الأصلي والمولّد.
