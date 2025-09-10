28
تكنولوجيا وعلوم
تتحكم بالأجهزة عبر التفكير… عدد مستخدمي "شرائح ماسك" للدماغ حول العالم ارتفع
Lebanon 24
10-09-2025
|
03:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة نيورالينك، المملوكة للملياردير
إيلون ماسك
، عن زرع شرائح دماغية من تصنيعها لدى 12 شخصًا حول العالم.
ويأتي هذا الرقم أعلى من الإعلان السابق في حزيران ، حين صرّح شريكها معهد
بارو
لطب الأعصاب بأن الرقائق تم زرعها لدى 7 أشخاص يعانون شللًا حادًا، وتمكنوا عبرها من التحكم بأجهزة رقمية ومادية باستخدام التفكير فقط.
وأوضحت نيورالينك عبر منصة إكس، أن المرضى استخدموا أجهزتهم على مدى 2000 يوم، بما يزيد عن 15 ألف ساعة استخدام.
وفي
تموز
، قالت نيورالينك إنها ستطلق دراسة سريرية في
بريطانيا
لاختبار رقائقها، بشراكة مع مستشفيات
كلية لندن الجامعية
ومستشفيات
نيوكاسل
.
وحصلت الشركة على 650 مليون دولار في جولة تمويل في حزيران.
وبدأت التجارب على البشر في 2024 بزرع شريحة في الدماغ بعد معالجة مخاوف متعلقة بالسلامة أشارت إليها إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية التي رفضت في بادئ الأمر طلب نيورالينك بشأنها في 2022.
