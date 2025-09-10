تتحكم بالأجهزة عبر التفكير… عدد مستخدمي "شرائح ماسك" للدماغ حول العالم ارتفع

أعلنت شركة نيورالينك، المملوكة للملياردير ، عن زرع شرائح دماغية من تصنيعها لدى 12 شخصًا حول العالم.

ويأتي هذا الرقم أعلى من الإعلان السابق في حزيران ، حين صرّح شريكها معهد لطب الأعصاب بأن الرقائق تم زرعها لدى 7 أشخاص يعانون شللًا حادًا، وتمكنوا عبرها من التحكم بأجهزة رقمية ومادية باستخدام التفكير فقط.





وفي ، قالت نيورالينك إنها ستطلق دراسة سريرية في لاختبار رقائقها، بشراكة مع مستشفيات ومستشفيات .





وحصلت الشركة على 650 مليون دولار في جولة تمويل في حزيران.





وبدأت التجارب على البشر في 2024 بزرع شريحة في الدماغ بعد معالجة مخاوف متعلقة بالسلامة أشارت إليها إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية التي رفضت في بادئ الأمر طلب نيورالينك بشأنها في 2022.