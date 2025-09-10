28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خلل في كابلات بحرية يسبب بطئًا بخدمة "آزور" من مايكروسوفت
Lebanon 24
10-09-2025
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة
مايكروسوفت
، اليوم السبت، أن مستخدمي خدمة "آزور" قد يواجهون بطئًا في الاتصال نتيجة أعطال أصابت عدة كابلات ألياف ضوئية تحت سطح البحر.
Advertisement
وأوضحت في تحديث صادر عنها أن هذه الانقطاعات قد تؤثر على حركة البيانات المارة عبر
الشرق الأوسط
والمتجهة من
آسيا
أو
أوروبا
وإليها.
وقالت: "قد يستغرق إصلاح انقطاعات الألياف تحت الماء وقتاً؛ لذلك سنواصل مراقبة مسارات التوجيه وإعادتها للتوازن وتحسينها لتقليل تأثير ذلك على العملاء في هذه الأثناء. سنواصل تقديم تحديثات يومية، أو في وقت أقرب إذا تغيرت الظروف".
ونتيجة لهذا الانقطاع، قامت "آزور"، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد "أمازون ويب سيرفيسز"، بإعادة توجيه الخدمات عبر مسارات بديلة، مما أدى إلى زمن وصول أطول من المعتاد.
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر
Lebanon 24
مايكروسوفت: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر
10/09/2025 14:08:41
10/09/2025 14:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع كابلات بحرية في البحر الأحمر.. وبطء محتمل في الإنترنت
Lebanon 24
قطع كابلات بحرية في البحر الأحمر.. وبطء محتمل في الإنترنت
10/09/2025 14:08:41
10/09/2025 14:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منصة "أزور"... مايكروسوفت على عتبة الـ 4 تريليونات دولار
Lebanon 24
بسبب منصة "أزور"... مايكروسوفت على عتبة الـ 4 تريليونات دولار
10/09/2025 14:08:41
10/09/2025 14:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "البيك" و"المير" اكثر من نقطة التقاء ويحتفظان بحرية المقاربات
Lebanon 24
بين "البيك" و"المير" اكثر من نقطة التقاء ويحتفظان بحرية المقاربات
10/09/2025 14:08:41
10/09/2025 14:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
أوروبا
شركة م
آسيا
وسوف
قد يعجبك أيضاً
تتحكم بالأجهزة عبر التفكير… عدد مستخدمي "شرائح ماسك" للدماغ حول العالم ارتفع
Lebanon 24
تتحكم بالأجهزة عبر التفكير… عدد مستخدمي "شرائح ماسك" للدماغ حول العالم ارتفع
03:38 | 2025-09-10
10/09/2025 03:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تشويش الصور الفضائية الحساسة… غوغل تلبّي طلب هذه الدولة
Lebanon 24
تشويش الصور الفضائية الحساسة… غوغل تلبّي طلب هذه الدولة
02:12 | 2025-09-10
10/09/2025 02:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عمودي بالذكاء الاصطناعي... غوغل تُحدث "Veo 3"
Lebanon 24
فيديو عمودي بالذكاء الاصطناعي... غوغل تُحدث "Veo 3"
00:11 | 2025-09-10
10/09/2025 12:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Apple Watch SE 3... ساعة آبل الاقتصادية تعود بنسخة مطوّرة ومزايا ذكية
Lebanon 24
Apple Watch SE 3... ساعة آبل الاقتصادية تعود بنسخة مطوّرة ومزايا ذكية
23:00 | 2025-09-09
09/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون... احتيال جديد قد يستهدفكم!
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون... احتيال جديد قد يستهدفكم!
12:56 | 2025-09-09
09/09/2025 12:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
13:29 | 2025-09-09
09/09/2025 01:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
10:30 | 2025-09-09
09/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:38 | 2025-09-10
تتحكم بالأجهزة عبر التفكير… عدد مستخدمي "شرائح ماسك" للدماغ حول العالم ارتفع
02:12 | 2025-09-10
تشويش الصور الفضائية الحساسة… غوغل تلبّي طلب هذه الدولة
00:11 | 2025-09-10
فيديو عمودي بالذكاء الاصطناعي... غوغل تُحدث "Veo 3"
23:00 | 2025-09-09
Apple Watch SE 3... ساعة آبل الاقتصادية تعود بنسخة مطوّرة ومزايا ذكية
12:56 | 2025-09-09
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون... احتيال جديد قد يستهدفكم!
07:21 | 2025-09-09
في جامعة الحكمة.. ورشة تدريبية عن استخدام الذكاء الإصطناعي في التعليم
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 14:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 14:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 14:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24