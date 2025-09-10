Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خلل في كابلات بحرية يسبب بطئًا بخدمة "آزور" من مايكروسوفت

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:39
أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم السبت، أن مستخدمي خدمة "آزور" قد يواجهون بطئًا في الاتصال نتيجة أعطال أصابت عدة كابلات ألياف ضوئية تحت سطح البحر.
وأوضحت في تحديث صادر عنها أن هذه الانقطاعات قد تؤثر على حركة البيانات المارة عبر الشرق الأوسط والمتجهة من آسيا أو أوروبا وإليها.


وقالت: "قد يستغرق إصلاح انقطاعات الألياف تحت الماء وقتاً؛ لذلك سنواصل مراقبة مسارات التوجيه وإعادتها للتوازن وتحسينها لتقليل تأثير ذلك على العملاء في هذه الأثناء. سنواصل تقديم تحديثات يومية، أو في وقت أقرب إذا تغيرت الظروف".


ونتيجة لهذا الانقطاع، قامت "آزور"، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد "أمازون ويب سيرفيسز"، بإعادة توجيه الخدمات عبر مسارات بديلة، مما أدى إلى زمن وصول أطول من المعتاد.
 
