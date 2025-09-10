مساعد ذكي للسيارات من غوغل وكوالكوم قريبًا

28
أعلنت شركتا
غوغل
كلاود وكوالكوم عن شراكة جديدة تهدف إلى تزويد سيارات
المستقبل
بمساعد صوتي ذكي، يجمع بين المعالجة الداخلية داخل السيارة والتكامل مع السحابة الإلكترونية، لضمان أداء سريع وموثوق حتى في حال ضعف الاتصال بالإنترنت.
وتقوم هذه التقنية على دمج منصة Gemini للذكاء الاصطناعي من جوجل مع منصة Snapdragon Digital Chassis من
كوالكوم
، المستخدمة حالياً في أنظمة القيادة والترفيه داخل العديد من السيارات. وستتيح هذه الحزمة المتكاملة لمصنعي السيارات تصميم مساعدات صوتية خاصة بهم تعكس هوية علاماتهم التجارية.
ويتميّز المساعد الجديد بقدرته على فهم الأوامر الطبيعية وتنفيذ مهام معقدة مثل ضبط المسار وتنسيق المكالمات والاقتراحات أثناء القيادة. كما يدعم المساعد التحديثات التلقائية واكتساب مهارات جديدة بمرور الوقت، إلى جانب دعم متعدد اللغات لتلبية احتياجات
الأسواق العالمية
.
وأكدت جوجل أن النظام سيكون آمناً وتحت سيطرة شركات السيارات، فيما شددت كوالكوم على أن الشراكة ستسرّع من إدخال هذه التقنيات الذكية إلى الأسواق. ورغم عدم الإعلان عن شركاء محددين أو جدول زمني للإطلاق، فإن التوجه واضح نحو إدخال مساعدين صوتيين أكثر ذكاءً وتخصيصاً في سيارات المستقبل. (اليوم السابع)
