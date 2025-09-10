Advertisement

متفرقات

أوبر.. هذه الرحلات متاحة للحجز بدءاً من 2026

Lebanon 24
10-09-2025 | 16:00
أعلنت شركة جوبي الناشئة في مجال التاكسي الجوي أن طائرات الهليكوبتر التابعة لشركة Blade Air Mobility ستكون متاحة للحجز عبر تطبيق "أوبر" ابتداءً من عام 2026، في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لعصر النقل الجوي الذكي.
وسيتمكن مستخدمو "أوبر"، خصوصاً في نيويورك وجنوب أوروبا، من الاستفادة من الخدمة على أبرز الخطوط طلباً، وعلى رأسها الرحلات من وإلى المطارات. ويأتي هذا الإعلان بعد شهر واحد فقط من استحواذ "جوبي" على قسم نقل الركاب في "بليد" بقيمة بلغت 125 مليون دولار، فيما بقي قسمها الطبي المستقل مسؤولاً عن نقل الأعضاء الحية.

ووفق تقرير نشره موقع "تك كرانش"، تُسوق الشركتان لهذه الخطوة باعتبارها تمهيداً لإطلاق سيارات الأجرة الجوية الكهربائية من جوبي (eVTOL)، المقرر أن تبدأ خدماتها التجارية الأولى في دبي عام 2026، على أن تتوسع لاحقاً إلى الولايات المتحدة وأسواق أخرى.

العلاقة بين "أوبر" و"جوبي" ليست وليدة اليوم؛ ففي عام 2020 استحوذت الأخيرة على قسم Elevate التابع لـ"أوبر"، مما عزز مكانتها في السباق العالمي على قيادة قطاع الطائرات الكهربائية. اليوم، تملك "أوبر" نحو 2.5% من أسهم جوبي، في وقت تواجه فيه شركات منافسة مثل "فولوكوبتر" و"ليليوم" أزمات مالية حادة وصلت إلى حافة الإفلاس.

بهذا الإعلان، يبدو أن "أوبر" تسعى إلى ترسيخ موقعها في عالم النقل الذكي، متجاوزة الطرقات المزدحمة نحو سماء أكثر سرعة ومرونة.
 
(العربية)
