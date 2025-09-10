أوبر.. هذه الرحلات متاحة للحجز بدءاً من 2026

Advertisement

أعلنت شركة الناشئة في مجال التاكسي الجوي أن طائرات الهليكوبتر التابعة لشركة Blade Air Mobility ستكون متاحة للحجز عبر تطبيق " " ابتداءً من عام 2026، في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لعصر النقل الجوي الذكي.وسيتمكن مستخدمو "أوبر"، خصوصاً في وجنوب ، من الاستفادة من الخدمة على أبرز الخطوط طلباً، وعلى رأسها الرحلات من وإلى المطارات. ويأتي هذا الإعلان بعد شهر واحد فقط من استحواذ "جوبي" على قسم نقل الركاب في " " بقيمة بلغت 125 مليون دولار، فيما بقي قسمها الطبي المستقل مسؤولاً عن نقل الأعضاء الحية.ووفق تقرير نشره موقع " "، تُسوق الشركتان لهذه الخطوة باعتبارها تمهيداً لإطلاق سيارات الأجرة الجوية الكهربائية من جوبي (eVTOL)، المقرر أن تبدأ خدماتها التجارية الأولى في دبي عام 2026، على أن تتوسع لاحقاً إلى وأسواق أخرى.العلاقة بين "أوبر" و"جوبي" ليست وليدة اليوم؛ ففي عام 2020 استحوذت الأخيرة على قسم Elevate التابع لـ"أوبر"، مما عزز مكانتها في السباق العالمي على قيادة قطاع الطائرات الكهربائية. اليوم، تملك "أوبر" نحو 2.5% من أسهم جوبي، في وقت تواجه فيه شركات منافسة مثل "فولوكوبتر" و"ليليوم" أزمات مالية حادة وصلت إلى حافة الإفلاس.بهذا الإعلان، يبدو أن "أوبر" تسعى إلى ترسيخ موقعها في عالم النقل الذكي، متجاوزة الطرقات المزدحمة نحو سماء أكثر سرعة ومرونة.