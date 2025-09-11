28
إليكم أبرز مواصفات Watch Ultra 3 الجديدة من آبل
أعلنت آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير عن مجموعة مميزة من الهواتف والأجهزة الذكية، من بينها ساعة Watch Ultra 3 المميزة من حيث التصميم والتقنيات.
وتأتي الساعة بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP6X، محمي بإطار من التيتانيوم المتين وطبقات من السيراميك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، بأبعاد 49 × 44 × 12 ملم ووزن 61.6 غ.
شاشتها من نوع Retina LTPO3 OLED بمقاس 1.98 بوصة، ودقة عرض 512 × 422 بكسل، بكثافة 326 بكسل/إنش، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة/م²، ومحميّة بزجاج Sapphire Crystal شديد المتانة.
وتعمل الساعة بنظام watchOS 26، ومعالج Apple S10، وذاكرة داخلية بسعة 64 غيغابايت.
وزوّدت الساعة بحساسات لقياس معدل نبض القلب والأكسجين في
الدم
، بالإضافة إلى تطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي، ومكبرات صوت ومايكروفونات لإجراء المكالمات الصوتية.
كما دعمتها آبل بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وحساسات لقياس درجة حرارة الجسم، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنية طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية لحالات الطوارئ. (روسيا اليوم)
