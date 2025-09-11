Advertisement

متفرقات

تسريب.. "الجدار الناري العظيم" بيع لدول عدة بينها باكستان وإثيوبيا

Lebanon 24
11-09-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1415539-638931912553743200.png
Doc-P-1415539-638931912553743200.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تسريبات ضخمة نشرها موقع "فولو ذا موني" (Follow The Money) أن شركة صينية صغيرة تدعى "جيدج نيتورك" (Geedge Networks) قامت ببيع تقنيات الرقابة على الإنترنت، المعروفة عالميًا باسم "الجدارالناري العظيم"، لمجموعة من الدول المختلفة في آسيا وأفريقيا، مثل ميانمار وباكستان وكازاخستان وإثيوبيا.
Advertisement

وتعمل منظومة الرقابة الصينية على منع وصول المستخدمين إلى المواقع التي لا ترغب بها الحكومة، إلى جانب حظر تطبيقات VPN ومراقبة استهلاك الإنترنت الفردي، بما يشمل معرفة نوعية الاستخدام ومصدره ومكان الشخص. وقد ظهر هذا الاستخدام بكثرة في أوقات المظاهرات، حيث تُستخدم هذه التقنيات كوسيلة لمراقبة النشاط الرقمي والتضييق على حرية التعبير.

التقرير أشار أيضًا إلى ارتباط مباشر بين شركة "جيدج نيتورك" وشركات أوروبية تقدم حلولًا برمجية خاصة بالشركات، من بينها مجموعة "تاليس" الفرنسية، حيث تساعد برمجياتها في إدارة حقوق الوصول إلى منظومة الجدار الناري العظيم، كما تستضيف خدمات الشركة في مراكز بيانات "علي بابا" في ألمانيا.

وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن "الناس ليس لديهم أي فكرة عن هذه المراقبة المستمرة ومدى انتشارها المذهل"، مؤكدة أن هذا الواقع "يعمل في الظل ويقيد بشدة حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

ويقف وراء تطوير التقنية فانغ بينشينغ المولود عام 1960، الذي يُعتبر الأب الروحي للرقابة على الإنترنت في الصين. فقد كان من أبرز أصحاب فكرة تقديم بدائل محلية للمواقع العالمية، وأسهم في تطوير تقنيات الرقابة الواسعة داخل الصين وخارجها. كما أنه مؤسس شركة "جيدج نيتورك" المسؤولة عن تصدير هذه الأدوات.

ووفقًا للتقرير، فإن تقنيات "جيدج نيتورك" أسهمت في حجب منصة "إكس" في باكستان أثناء المظاهرات عام 2023، وكانت أيضًا المسؤولة عن قطع الإنترنت في إثيوبيا عام 2020، وهو الانقطاع الذي استمر لعامين كاملين.
مواضيع ذات صلة
وزير المهجرين كمال شحادة عن خطة الجيش: "الخطة عظيمة"
lebanon 24
11/09/2025 16:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لدينا تحالف "عظيم" مع كوريا الجنوبية الآن
lebanon 24
11/09/2025 16:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: "الله يديم الوفاق بيننا وبين وليد بيك"
lebanon 24
11/09/2025 16:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية في عين الدلب - صيدا
lebanon 24
11/09/2025 16:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

منظمة العفو الدولية

الصينية على

الفرنسية

علي بابا

ألمانيا

الصينية

أفريقيا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:46 | 2025-09-11
03:58 | 2025-09-11
01:32 | 2025-09-11
23:00 | 2025-09-10
16:00 | 2025-09-10
14:00 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24