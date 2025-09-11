ربع الألمان يلجأون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي

Advertisement

أظهر استطلاع للرأي في تحوّلا لافتا في سلوك المواطنين تجاه الرعاية الصحية، إذ بات ربع السكان (25%) يستخدمون تطبيقات للتشخيص الذاتي عند المرض أو للإجابة عن أسئلة طبية أخرى.، الذي أجرته شركة الاستشارات ديلويت في آب الماضي وشمل 1120 شخصا بالغا، أشار إلى أن هذه النسبة تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث لم تتجاوز 9%.المفاجئ أن الألمان لا يفضلون أدوات التشخيص الرقمية التابعة لشركات التأمين الصحي أو المؤسسات الطبية، بل يميلون إلى تطبيقات عامة مثل "شات جي " وتطبيقات ذكاء اصطناعي مشابهة، لسهولة الوصول إليها وقدرتها على معالجة مختلف أنواع الأسئلة.لكن المواقف من الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي لا تزال منقسمة: نصف المشاركين تقريبا (49%) يرونه فرصة لتطوير القطاع الطبي، بينما يعتبره 30% تهديدا أو مخاطرة، في حين لم يحسم 21% موقفهم.أما من ناحية الثقة، فقد أعرب 41% عن تحفظهم إذا استعان الأطباء بالذكاء الاصطناعي في التشخيص، و46% أبدوا رفضهم لاعتماده في وضع خطط العلاج. على ، أبدى ثلثا المستطلعين تأييدهم الكامل لاستخدامه في المهام الإدارية كإدارة المواعيد والفواتير.ولفت الاستطلاع إلى تراجع المخاوف المتعلقة بمشاركة البيانات الصحية الشخصية، إذ وافق نصف المشاركين على ذلك هذا العام، بزيادة 12 نقطة مئوية عن 2024، وهو ما يعكس تأثير الانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.