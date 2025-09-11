Advertisement

صحة

ربع الألمان يلجأون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1415647-638932077753706292.png
Doc-P-1415647-638932077753706292.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا تحوّلا لافتا في سلوك المواطنين تجاه الرعاية الصحية، إذ بات ربع السكان (25%) يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتشخيص الذاتي عند المرض أو للإجابة عن أسئلة طبية أخرى.
Advertisement

الاستطلاع، الذي أجرته شركة الاستشارات ديلويت في آب الماضي وشمل 1120 شخصا بالغا، أشار إلى أن هذه النسبة تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث لم تتجاوز 9%.

المفاجئ أن الألمان لا يفضلون أدوات التشخيص الرقمية التابعة لشركات التأمين الصحي أو المؤسسات الطبية، بل يميلون إلى تطبيقات عامة مثل "شات جي بي تي" وتطبيقات ذكاء اصطناعي مشابهة، لسهولة الوصول إليها وقدرتها على معالجة مختلف أنواع الأسئلة.

لكن المواقف من الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي لا تزال منقسمة: نصف المشاركين تقريبا (49%) يرونه فرصة لتطوير القطاع الطبي، بينما يعتبره 30% تهديدا أو مخاطرة، في حين لم يحسم 21% موقفهم.

أما من ناحية الثقة، فقد أعرب 41% عن تحفظهم إذا استعان الأطباء بالذكاء الاصطناعي في التشخيص، و46% أبدوا رفضهم لاعتماده في وضع خطط العلاج. على الجانب الآخر، أبدى ثلثا المستطلعين تأييدهم الكامل لاستخدامه في المهام الإدارية كإدارة المواعيد والفواتير.

ولفت الاستطلاع إلى تراجع المخاوف المتعلقة بمشاركة البيانات الصحية الشخصية، إذ وافق نصف المشاركين على ذلك هذا العام، بزيادة 12 نقطة مئوية عن 2024، وهو ما يعكس تأثير الانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
ملامح وجهك تكشف أمراضك.. الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف التشخيص الطبي
lebanon 24
11/09/2025 18:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
في جامعة الحكمة... ملتقى علمي عن تأثير الذكاء الإصطناعي على التصوير الطبي
lebanon 24
11/09/2025 18:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
OpenAI تراهن على الذكاء الاصطناعي لحل أزمته في سوق العمل
lebanon 24
11/09/2025 18:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق الذكاء الاصطناعي والمناخ: العالم على أعتاب ثورة غير مسبوقة
lebanon 24
11/09/2025 18:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الجانب الآخر

الاستطلاع

ألمانيا

لا لا

بي تي

بيت أ

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:30 | 2025-09-11
08:46 | 2025-09-11
06:30 | 2025-09-11
03:58 | 2025-09-11
01:32 | 2025-09-11
23:00 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24