Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة أمنيّة متقدمة بهواتف "آيفون 17"... اكتشفها!

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1415770-638932221136954629.jpg
Doc-P-1415770-638932221136954629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة أبل عن ميزة أمنيّة جديدة باسم "فرض سلامة الذاكرة" (Memory Integrity Enforcement – MIE) في هواتف آيفون 17 وآيفون آير الجديدة، ووصفتها بأنها "أكبر ترقية لسلامة الذاكرة في تاريخ أنظمة تشغيل المستهلكين".
Advertisement



وتركّز الميزة على مواجهة برمجيات التجسّس مثل بيجاسوس، التي تستغل ثغرات الذاكرة لاختراق الأجهزة، وتوفّر حماية مستمرة وشاملة للنواة ولأكثر من 70 عملية في النظام.



وتعمل الميزة عبر معالجي A19 وA19 Pro في الهواتف الجديدة، مع تحسينات للأجهزة القديمة التي لا تدعم هذه التقنية. كما أتاحَت أبل أدواتها ضمن بيئة التطوير Xcode لجميع المطورين لتعزيز أمان التطبيقات على نظام iOS.

 
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أبل اعتماد تقنية جديدة للتخفيف من هجمات Spectre V1 الخطيرة، مؤكدة أنّ الحماية تعمل دون أي تأثير يُذكر على أداء المعالج.



وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة بالنسبة للصحفيين والنشطاء والسياسيين، كونهم أهدافًا مباشرة لبرمجيات التجسس.



ومع اعتماد التقنية افتراضيًا في الأجهزة الجديدة، سيكون مستخدمو آيفون محصنين بطبقة حماية إضافية من محاولات المراقبة الرقمية، مما يعزز ثقتهم في استخدام هواتفهم بشكل آمن، سواء للتواصل الشخصي أو المهني.



ولا تقتصر الفوائد على المستخدمين الأفراد، بل تمتد أيضًا إلى المؤسسات المالية والحكومية والشركات التي تعتمد على هواتف آيفون في أعمالها اليومية، حيث تقلل الحماية الافتراضية من احتمالية تعرض أنظمتها للاختراق أو سرقة البيانات الحساسة.
 
مواضيع ذات صلة
أيهما تختار؟ iPhone 17 بميزات متقدمة أم iPhone 16 بسعر أقل
lebanon 24
12/09/2025 02:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "التحقق من الهوية" لحماية هواتف بيكسل
lebanon 24
12/09/2025 02:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
lebanon 24
12/09/2025 02:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع: زيادة ملحوظة في رغبة مستخدمي آيفون بشراء iPhone 17 الجديد
lebanon 24
12/09/2025 02:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة أبل

بيجاسوس

دمين

سيين

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:57 | 2025-09-11
10:15 | 2025-09-11
09:30 | 2025-09-11
08:46 | 2025-09-11
06:30 | 2025-09-11
03:58 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24