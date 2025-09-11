يشبه هاتفًا صدر عام 2015... هل سرق آيفون التصميم من هذه الشركة؟ (صورة)

Advertisement

ويتميز الهاتف الجديد، الذي حلّ محل نسخة آيفون بلس، بسمك لا يتجاوز 5.6 ملم، ما يجعله أنحف من منافسه المباشر Samsung Edge الذي يبلغ سمكه 5.8 ملم.إلا أنّ الجدل لم يقتصر على النحافة فقط، بل شمل تصميم الكاميرا الخلفية، بحسب تقرير نشره موقع PhoneArena.فقد اختارت أبل تزويد آيفون آير بكاميرا خلفية واحدة مدمجة في شريط أفقي عريض يمتد عبر الجهة الخلفية، وهو ما تسميه الشركة "الهضبة".غير أن هذه اللمسة التصميمية أعادت للأذهان هاتف Nexus 6P الذي أطلقته "غوغل" بالشراكة مع "هواوي" قبل نحو عقد.