Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يشبه هاتفًا صدر عام 2015... هل سرق آيفون التصميم من هذه الشركة؟ (صورة)

Lebanon 24
11-09-2025 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1415810-638932288056954560.png
Doc-P-1415810-638932288056954560.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد يومين فقط من إعلان أبل عن هاتفها الجديد آيفون آير، بدأت الانتقادات تتوالى عليه، حيث وُجهت له تهمة تقليد تصميم قديم لهاتف طرحته "هواوي" عام 2015 بالتعاون مع "غوغل".
Advertisement


ويتميز الهاتف الجديد، الذي حلّ محل نسخة آيفون بلس، بسمك لا يتجاوز 5.6 ملم، ما يجعله أنحف من منافسه المباشر Samsung galaxy s25 Edge الذي يبلغ سمكه 5.8 ملم.


إلا أنّ الجدل لم يقتصر على النحافة فقط، بل شمل تصميم الكاميرا الخلفية، بحسب تقرير نشره موقع PhoneArena.


فقد اختارت أبل تزويد آيفون آير بكاميرا خلفية واحدة مدمجة في شريط أفقي عريض يمتد عبر الجهة الخلفية، وهو ما تسميه الشركة "الهضبة".


غير أن هذه اللمسة التصميمية أعادت للأذهان هاتف Nexus 6P الذي أطلقته "غوغل" بالشراكة مع "هواوي" قبل نحو عقد.


مواضيع ذات صلة
غطاء هاتف يشبه الجلد البشري.. والسبب غير متوقع!
lebanon 24
12/09/2025 02:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة Xiaomi تطلق هاتفا بقدرات تصوير مميزة
lebanon 24
12/09/2025 02:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مع دخولنا الربع الأخير من عام 2025 هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً هل أنت من بينها؟
lebanon 24
12/09/2025 02:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتفه كشفه.. هل يامال على علاقة مع هذه المُغنية؟ (صورة)
lebanon 24
12/09/2025 02:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24

galaxy s25

✨ الخلف

galaxy

هواوي

زويد

غوغل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:08 | 2025-09-11
10:15 | 2025-09-11
09:30 | 2025-09-11
08:46 | 2025-09-11
06:30 | 2025-09-11
03:58 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24