تكنولوجيا وعلوم
يشبه هاتفًا صدر عام 2015... هل سرق آيفون التصميم من هذه الشركة؟ (صورة)
Lebanon 24
11-09-2025
|
15:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد يومين فقط من إعلان أبل عن هاتفها الجديد آيفون آير، بدأت الانتقادات تتوالى عليه، حيث وُجهت له تهمة تقليد تصميم قديم لهاتف طرحته "
هواوي
" عام 2015 بالتعاون مع "
غوغل
".
ويتميز الهاتف الجديد، الذي حلّ محل نسخة آيفون بلس، بسمك لا يتجاوز 5.6 ملم، ما يجعله أنحف من منافسه المباشر Samsung
galaxy s25
Edge الذي يبلغ سمكه 5.8 ملم.
إلا أنّ الجدل لم يقتصر على النحافة فقط، بل شمل تصميم الكاميرا الخلفية، بحسب تقرير نشره موقع PhoneArena.
فقد اختارت أبل تزويد آيفون آير بكاميرا خلفية واحدة مدمجة في شريط أفقي عريض يمتد عبر الجهة الخلفية، وهو ما تسميه الشركة "الهضبة".
غير أن هذه اللمسة التصميمية أعادت للأذهان هاتف Nexus 6P الذي أطلقته "غوغل" بالشراكة مع "هواوي" قبل نحو عقد.
