تكنولوجيا وعلوم

4 إعدادات يجب تغييرها فورًا في "iOS 26‎"

Lebanon 24
12-09-2025 | 00:17
تستعد شركة أبل لإطلاق نظام التشغيل الجديد iOS 26 في 15 أيلول الجاري، في خطوة وصفت بأنها أكبر نقلة تصميمية منذ سنوات.
الابتكار الأبرز في النظام هو اعتماد لغة تصميم جديدة باسم "Liquid Glass" أو الزجاج السائل، التي ستوحد الطابع البصري عبر مختلف أنظمة أبل، مع منح المستخدمين خيارات تخصيص واسعة تجعل تجربة استخدام الآيفون أكثر شخصية وتعبيرًا.

أبرز التغييرات التي يُنصح بتجربتها فور التحديث:

شاشة القفل:
إمكانية تعديل الخطوط والألوان ودرجات الشفافية، مع الاختيار بين نمط زجاجي أو صلب، ما يمنح الشاشة لمسة شخصية أنيقة.

أيقونات الشاشة الرئيسية:
إضافة خيار Clear الذي يقدم مظهرًا زجاجيًا شفافًا للأيقونات، قابل للتفعيل في الوضع الفاتح أو الداكن أو الوضع التلقائي.

خلفيات محادثات iMessage:
إمكانية تخصيص خلفيات المحادثات بصور جاهزة أو شخصية، بحيث تظهر للجميع في نفس المحادثة، ما يضفي طابعًا فريدًا على الدردشة.

ميزة فحص المكالمات (Call Screening):
أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لطلب سبب الاتصال من الأرقام المجهولة، ليقرر المستخدم بعدها ما إذا كان سيجيب أو يرسل المكالمة للبريد الصوتي. (ارم نيوز)
