تكنولوجيا وعلوم

من جديد.. اكتشاف كوكب قد يكون صالحا للحياة!

Lebanon 24
12-09-2025 | 03:39
Doc-P-1415949-638932706302472984.jpg
Doc-P-1415949-638932706302472984.jpg photos 0
اكتشف علماء فلك بريطانيون كوكبًا في نظام TRAPPIST-1، على بعد 40 سنة ضوئية من الأرض، قد تتوافر فيه ظروف صالحة للحياة، وفق ما نشرته مجلة The Astrophysical Journal Letters.

الكوكب المعروف باسم TRAPPIST-1e يقع في المنطقة الصالحة للحياة حول نجمه، وهي المنطقة التي يمكن أن يتواجد فيها الماء في الحالة السائلة. ويتميز هذا الكوكب بإمكانية امتلاكه غلافًا جويًا غنيًا بالنيتروجين، شبيه بغلاف الأرض، ما يعزز احتمال وجود ظروف مناسبة للحياة.
وأوضح الباحث رايان ماكدونالد من جامعة سانت أندروز أن تأكيد وجود هذا الغلاف الجوي سيسمح بالخطوات التالية: البحث عن الغازات الحيوية مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون، ونمذجة مناخ الكوكب لتقدير درجة حرارة سطحه واحتمال وجود الماء السائل.

وأشار عالم الفلك ماثيو غينج إلى أن عمر الكوكب الكبير، 7.6 مليار سنة، يزيد احتمالية تطور حياة ذكية عليه، إذا كانت ظروفه البيئية مناسبة.

يُذكر أن نظام TRAPPIST-1 يضم سبعة كواكب على الأقل تدور حول نجمه، وقد رصد العلماء مرور هذه الكواكب أمامه، ما أتاح دراسة الغلاف الجوي لكل كوكب عبر تحليل الضوء الذي يمتصه الغلاف أثناء المرور. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24