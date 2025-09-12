الاسمنت الحي.. مادة تحول المباني إلى بطاريات

Advertisement

حقق باحثون في اختراقاً علمياً بابتكار مادة أسمنتية قادرة على تخزين الكهرباء، عبر دمج بكتيريا Shewanella oneidensis داخل الأسمنت التقليدي.هذه البكتيريا تملك القدرة على نقل الإلكترونات خارج الخلية، ما يخلق شبكة طبيعية لتخزين الطاقة يمكن إعادة تنشيطها بتزويدها بالمغذيات. التجارب أثبتت إمكانية استعادة 80% من السعة الأصلية بعد تغذية المادة، ما يسمح للمباني بالعمل كمخازن طاقة متجددة.الفريق البحثي أضاف نظاماً ميكروفلويدياً يوفر للبكتيريا البروتينات والفيتامينات وعوامل النمو لإطالة دورة حياتها. كما بيّنت الاختبارات أن المادة تتحمل ظروفاً قاسية من البرودة والحرارة، وتمكنت ست كتل متصلة من تشغيل مصباح LED.ويفتح هذا الابتكار الباب أمام مبانٍ قادرة على الجمع بين البنية والتخزين الطاقوي، ما يخفف الاعتماد على البطاريات التقليدية، ويتيح استخدامه في الجسور والجدران والأساسات لدعم مصادر .