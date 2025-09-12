Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من واتساب تُحدث ثورة في المحادثات الجماعية

Lebanon 24
12-09-2025 | 13:24
كشف تقرير حديث أن واتساب يختبر ميزة جديدة ومبتكرة على أجهزة أندرويد من شأنها أن تُحدث ثورة في طريقة إدارة المحادثات الجماعية، هذه الميزة، التي تُعرف بـ "سلاسل الرسائل" (Message Threads)، ستساعد المستخدمين على متابعة النقاشات الجانبية بسهولة أكبر.
كيف تعمل الميزة؟
 
عندما تتلقى رسالة داخل مجموعة تحصل على ردين أو أكثر من مستخدمين مختلفين، يظهر أسفلها رمز جديد يُشبه أيقونة الردود مع عدد الردود (مثل: "X ردود") ، بالضغط على هذا الرمز، يتم نقلك إلى صفحة جديدة تمامًا تعرض جميع الردود المتعلقة بتلك الرسالة بشكل منفصل ومرتب زمنيًا.
تُشبه هذه الميزة نظام التعليقات الموجود في منصات مثل Reddit أو X (تويتر سابقًا)، حيث يمكن للمستخدمين التركيز على محادثة محددة دون أن تضيع وسط سيل الرسائل.

فوائد الميزة
 
1 تنظيم أفضل:

تسهل الميزة متابعة المحادثات الجانبية في المجموعات المزدحمة.

2 توفير الوقت:

لا حاجة للتمرير طويلًا لأعلى وأسفل للعثور على ردود معينة.

3 عدم تفويت أى شىء:

الردود التي تحدث داخل السلسلة تظل مرئية في الدردشة الرئيسية، لذا لن يفوتك أي شيء حتى لو لم تستخدم الميزة.

حالة الاختبار الحالية
الميزة متوفرة حاليًا لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية من واتساب لأجهزة أندرويد ، ومن المتوقع أن يتم طرحها لجمهور أوسع قريبًا. (اليوم السابع)
 
