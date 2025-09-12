Spotify تطلق دعم الصوت عالي الجودة للمشتركين المميزين

Advertisement

كشف تقرير حديث أن منصة سبوتيفاى Spotify أوفت بوعدها الذي قطعته قبل سنوات، وهو بث موسيقى عالية الجودة وخالية من فقدان البيانات للمشتركين، بعد تأخيرات متكررة وخلافات حول التراخيص وتكهنات لا حصر لها، بدأت المنصة بتقديم دعم الصوت بجودة الأقراص المدمجة (CD) للمستخدمين المميزين حول العالم.وأكدت سبوتيفاى، أن المشتركين المميزين سيتمكنون من بث الأغاني بجودة FLAC تصل إلى 24 بت/44.1 كيلوهرتز، وهي صيغة مصممة لتقديم الموسيقى كما سُجلت تمامًا، دون أي تأثير على ضغط البيانات.طُرحت فكرة توفير خدمة صوتية مخصصة لأجهزة هاي فاي لأول مرة عام 2021، لكنها سرعان ما أصبحت من الميزات التي ستُطرح قريبًا ولم تُطرح قط ، حتى العام الماضي، أقرّ الرئيس التنفيذي دانيال إيك بأن الشركة لا تزال في "مرحلة مبكرة" من توفير صوت نقي للمستمعين، على الرغم من ورود تقارير مستمرة، بل وحتى بعض الشيفرات البرمجية المخفية في التطبيق التي تُشير إلى خطة اشتراك أعلى سعرًا.سيشمل الطرح أكثر من 50 دولة حتى أكتوبر، حيث بدأ المستخدمون في أسواق مثل المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا والسويد وهولندا برؤية الميزة في تطبيقاتهم.وسيتلقى المشتركون إشعارًا عند استيفاء حساباتهم للشروط، وبعد ذلك يمكنهم تفعيل الخيار بالذهاب إلى الإعدادات والخصوصية ثم جودة الوسائط واختيار "بلا فقدان" لشبكة Wi-Fi وبيانات الهاتف المحمول والتنزيلات.يتوفر Lossless على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة التي تدعم Spotify Connect.مع ذلك، هناك بعض المحاذير يجب تفعيل الإعداد لكل جهاز تستخدمه بشكل فردي، بدلاً من مزامنته على مستوى حسابك بالكامل، ولأن الملفات غير المضغوطة تكون أضخم، يتيح لك Spotify أيضًا مراقبة استخدامك للبيانات عن كثب ، وبينما يمكنك الاستمتاع بالبث غير المضغوط عبر Wi-Fi، لا يزال البلوتوث يُشكل عائقًا محبطًا. (اليوم السابع)