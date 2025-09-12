28
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة في Gmail لعرض تفاصيل الشحن في مكان واحد
Lebanon 24
12-09-2025
|
23:00
أطلق
gmail
، علامة تبويب جديدة تتولى إدارة "المشتريات"، وطلباتك وعروضك عبر الإنترنت، وتجمع الميزة الأولى جميع تأكيدات الطلبات وتفاصيل الشحن في نافذة واحدة موحدة، بدلاً من البحث في رسائل بريد إلكتروني متعددة، سيتمكن المستخدمون الآن من رؤية قائمة مُبسطة لعمليات التسليم
القادمة
في مكان واحد.
وستستمر الطرود المقرر وصولها خلال 24 ساعة في الظهور أعلى البريد الوارد وفي بطاقات ملخص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتريات ذات الصلة.
ومن جانبها قالت جوجل إن هذه الميزة تأتي في الوقت المناسب، نظرًا للزيادة المتوقعة في التسوق عبر الإنترنت في الأشهر المقبلة، وتهدف التبويبة الجديدة إلى تخفيف عناء تتبع عمليات التسليم، حيث يبدأ طرح حسابات جوجل الشخصية اليوم على كل من منصات الهواتف المحمولة والويب في جميع أنحاء العالم.
ويستهدف التحديث الثاني علامة تبويب "العروض الترويجية" في Gmail، والتي ستتضمن قريبًا خيار فرز "الأكثر صلة"، فبدلاً من عرض رسائل البريد الإلكتروني الترويجية حسب التاريخ فقط، يمكن للمستخدمين تحديد أولوية التحديثات من العلامات التجارية التي يتفاعلون معها بشكل متكرر.
كما سيُبرز Gmail العروض محدودة المدة من خلال التنبيهات، مما يضمن عدم ضياع العروض المهمة وسط فوضى الرسائل، ولمن يفضلون
العرض
التقليدي، سيظل خيار الفرز حسب "الأحدث" متاحًا.
واعتمد هذه التحسينات على جهود Gmail المستمرة لتبسيط إدارة البريد الوارد، وفي عام ٢٠٢٢، قدمت جوجل ميزة تتبع الطرود مباشرةً في رسائل البريد الإلكتروني، مما ألغى الحاجة إلى مراجعة مواقع شركات النقل.
(اليوم السابع)
