Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في Gmail لعرض تفاصيل الشحن في مكان واحد

Lebanon 24
12-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1416240-638933153166822703.jpg
Doc-P-1416240-638933153166822703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق gmail، علامة تبويب جديدة تتولى إدارة  "المشتريات"، وطلباتك وعروضك عبر الإنترنت، وتجمع الميزة الأولى جميع تأكيدات الطلبات وتفاصيل الشحن في نافذة واحدة موحدة، بدلاً من البحث في رسائل بريد إلكتروني متعددة، سيتمكن المستخدمون الآن من رؤية قائمة مُبسطة لعمليات التسليم القادمة في مكان واحد.
Advertisement

وستستمر الطرود المقرر وصولها خلال 24 ساعة في الظهور أعلى البريد الوارد وفي بطاقات ملخص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتريات ذات الصلة.
ومن جانبها قالت  جوجل إن هذه الميزة تأتي في الوقت المناسب، نظرًا للزيادة المتوقعة في التسوق عبر الإنترنت في الأشهر المقبلة، وتهدف التبويبة الجديدة إلى تخفيف عناء تتبع عمليات التسليم، حيث يبدأ طرح حسابات جوجل الشخصية اليوم على كل من منصات الهواتف المحمولة والويب في جميع أنحاء العالم.

ويستهدف التحديث الثاني علامة تبويب "العروض الترويجية" في Gmail، والتي ستتضمن قريبًا خيار فرز "الأكثر صلة"، فبدلاً من عرض رسائل البريد الإلكتروني الترويجية حسب التاريخ فقط، يمكن للمستخدمين تحديد أولوية التحديثات من العلامات التجارية التي يتفاعلون معها بشكل متكرر.

كما سيُبرز Gmail العروض محدودة المدة من خلال التنبيهات، مما يضمن عدم ضياع العروض المهمة وسط فوضى الرسائل، ولمن يفضلون العرض التقليدي، سيظل خيار الفرز حسب "الأحدث" متاحًا.
واعتمد هذه التحسينات على جهود Gmail المستمرة لتبسيط إدارة البريد الوارد، وفي عام ٢٠٢٢، قدمت جوجل  ميزة تتبع الطرود مباشرةً في رسائل البريد الإلكتروني، مما ألغى الحاجة إلى مراجعة مواقع شركات النقل.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
تسريب جديد.. أبل تختبر ميزة الشحن اللاسلكي العكسي في iPhone 17 Pro
lebanon 24
13/09/2025 08:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: هناك مكان لدولة واحدة بين النهر والبحر وهي دولة إسرائيل
lebanon 24
13/09/2025 08:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من واتساب تُحدث ثورة في المحادثات الجماعية
lebanon 24
13/09/2025 08:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تخصّ الترجمة.. ميزة جديدة من "غوغل"
lebanon 24
13/09/2025 08:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24

القادمة

إنترنت

الويب

العرض

العلا

مشتري

gmail

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:00 | 2025-09-13
16:35 | 2025-09-12
16:00 | 2025-09-12
13:24 | 2025-09-12
10:30 | 2025-09-12
10:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24