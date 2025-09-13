Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مفاجآت لجميع مستخدمي آيفون.. تحديث iOS 26 قريبا

Lebanon 24
13-09-2025 | 04:00
من المقرر ان تطلق شركة أبل التحديث المنتظر iOS  26  الأسبوع المقبل لجميع مستخدمي آيفون حول العالم، ومعه ستكشف عن مفاجآت لم يتم الكشف عنها خلال فترة النسخ التجريبية، لعل أبرزها ميزة تلوين أيقونات التطبيقات تلقائيًّا بما يتناسب مع لون الهاتف أو الغطاء الخارجي.
وهذه الإضافة الجديدة تمثل نقلة في جانب التخصيص، إذ لم يكن بإمكان المستخدمين في السابق سوى ضبط الألوان يدويًّا عبر إعدادات "Customize".

ووأصبح النظام يتيح خيارين جديدين: الأول يضبط لون الأيقونات تلقائيًّا ليطابق لون الآيفون نفسه، والثاني يجعلها تتماهى مع لون الغطاء الموضوع على الجهاز

للوصول إلى هذه الميزة، يحتاج المستخدم فقط إلى الضغط مطولًا على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم النقر على زر "Edit" الذي يظهر في الزاوية العلوية، وبعدها اختيار "Customize" ثم "Tinted" .

وهناك سيجد المستخدم إمكانية تفعيل ميزة التلوين التلقائي بضغطة واحدة.

 وفقًا لصور تجريبية، فقد تعرّف النظام مثلًا على جهاز آيفون 16 برو بلون "Desert Titanium"، وعدل الأيقونات فورًا لتتلاءم مع هذا اللون المميز.

وبالمثل، عند استخدام غطاء رسمي من نوع MagSafe، يتعرف النظام على لونه وينسق أيقونات التطبيقات لتتناغم معه.

 ورغم أن الميزة تعمل بفعالية مع أغطية أبل الأصلية، إلا أن هناك احتمالًا لعملها أيضًا مع بعض الأغطية المتوافقة من شركات الطرف الثالث.

ويبدو أن هذه الإضافة الصغيرة سرعان ما حصدت إعجاب المستخدمين، إذ تتيح لهم الحصول على مظهر جمالي متكامل للهاتف دون الحاجة إلى البحث يدويًّا عن الألوان المناسبة أو تجربة عدة خيارات مرهقة.

ويكفي اختيار غطاء مختلف ليحصل الآيفون على "طابع" جديد كليًّا في ثوانٍ.(إرم نيوز)

 
