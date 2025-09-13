29
تكنولوجيا وعلوم
مايكروسوفت تحذّر: روابط ورسائل ضارة تحت المراقبة في Teams
Lebanon 24
13-09-2025
|
10:03
تتحرك
مايكروسوفت
لتعزيز مستويات الأمان داخل تطبيق مايكروسوفت تيمز في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، خصوصًا الروابط والملفات الضارة التي أصبحت أكثر شيوعًا في الفترة الأخيرة.
ووفقًا لتنبيه صادر عن مركز رسائل مايكروسوفت 365، سيبدأ المستخدمون قريبًا في تلقي تحذيرات فورية عند إرسال أو استلام رسائل يُصنَّف محتواها على أنه خبيث.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض حظر كامل على الرسائل التي تحتوي على ملفات EXE، نظرًا لأنها تستخدم بشكل واسع كقناة لتمرير البرمجيات الضارة، كما أن التكامل الأوسع مع مايكروسوفت ديفندر سيؤدي إلى منع أي اتصالات من نطاقات محظورة بشكل تلقائي، وهو ما يعزز مستويات الحماية داخل بيئة العمل.
وفي البيان الرسمي، قالت مايكروسوفت: "من أجل مساعدة المستخدمين على البقاء في أمان من المحتوى الخبيث، نطرح ميزة التحذير من الرسائل في مايكروسوفت تيمز.
هذه الميزة ستعرض شريط تحذير على الرسائل التي تحتوي على روابط مصنفة كرسائل عشوائية أو محاولات تصيد أو برمجيات ضارة، سواء وردت من داخل المؤسسة أو من خارجها، هذه التحذيرات تعزز وعي المستخدمين وتكمل أنظمة الحماية الحالية مثل Safe Links وZAP."
ومن المقرر أن يبدأ طرح هذه الميزة الجديدة على نطاق تجريبي عام خلال شهر سبتمبر الجاري، على أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين بحلول تشرين الثاني المقبل.
وستتاح الخدمة لعملاء مايكروسوفت ديفندر لأوفيس 365 (MDO) إضافة إلى المؤسسات التي تعتمد على مايكروسوفت تيمز في اتصالاتها اليومية. (اليوم السابع)
