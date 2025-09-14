29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
رائع للتصوير.. "شاومي" تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
14-09-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت "شاومي" بالترويج لهاتفها الجديد (16 آلترا) الذي حصل على قدرات تصوير مميزة وجهّز بأفضل التقنيات ليقدم أداء ممتازاً للمستخدم.
Advertisement
وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة telephoto، ومستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، ويمكن تجهيزها بعدسات خارجية لتوثيق صور وفيديوهات مثل الكاميرات الاحترافية، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
.
هيكل الجهاز أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وشاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1200/2670) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م تقريبا، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتوفر عرضا مميزا للفيديوهات والصور.
يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطوّر بتقنية 3
نانومتر
، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر دخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
الهاتف مدعوم أيضاً بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
شركة Xiaomi تطلق هاتفا بقدرات تصوير مميزة
Lebanon 24
شركة Xiaomi تطلق هاتفا بقدرات تصوير مميزة
14/09/2025 11:57:26
14/09/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير مميزة.. موتورولا بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
Lebanon 24
بقدرات تصوير مميزة.. موتورولا بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
14/09/2025 11:57:26
14/09/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد
14/09/2025 11:57:26
14/09/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة Realme تطلق هاتفها الجديد المنافس قريبا
Lebanon 24
شركة Realme تطلق هاتفها الجديد المنافس قريبا
14/09/2025 11:57:26
14/09/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إطارا في الثانية
روسيا اليوم
نانومتر
روسيا
ابيكس
درويد
تيرا
ساسي
قد يعجبك أيضاً
"ساعة اقتصادية".. إليكم مزايا "Watch SE 3"
Lebanon 24
"ساعة اقتصادية".. إليكم مزايا "Watch SE 3"
16:00 | 2025-09-13
13/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بناء لطلب الأردن.. إجراء من منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس"
Lebanon 24
بناء لطلب الأردن.. إجراء من منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس"
14:00 | 2025-09-13
13/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تحذّر: روابط ورسائل ضارة تحت المراقبة في Teams
Lebanon 24
مايكروسوفت تحذّر: روابط ورسائل ضارة تحت المراقبة في Teams
10:03 | 2025-09-13
13/09/2025 10:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعود التفاعل إلى القصص؟ إنستغرام يُصلح خطأ دام عامًا
Lebanon 24
هل يعود التفاعل إلى القصص؟ إنستغرام يُصلح خطأ دام عامًا
07:14 | 2025-09-13
13/09/2025 07:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت لجميع مستخدمي آيفون.. تحديث iOS 26 قريبا
Lebanon 24
مفاجآت لجميع مستخدمي آيفون.. تحديث iOS 26 قريبا
04:00 | 2025-09-13
13/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد طقس صيفي مستقر... استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!
Lebanon 24
بعد طقس صيفي مستقر... استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!
05:34 | 2025-09-13
13/09/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
10:00 | 2025-09-13
13/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-09-13
"ساعة اقتصادية".. إليكم مزايا "Watch SE 3"
14:00 | 2025-09-13
بناء لطلب الأردن.. إجراء من منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس"
10:03 | 2025-09-13
مايكروسوفت تحذّر: روابط ورسائل ضارة تحت المراقبة في Teams
07:14 | 2025-09-13
هل يعود التفاعل إلى القصص؟ إنستغرام يُصلح خطأ دام عامًا
04:00 | 2025-09-13
مفاجآت لجميع مستخدمي آيفون.. تحديث iOS 26 قريبا
01:00 | 2025-09-13
لمواجهة حوادث الطيران.. ابتكار طائرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (صورة)
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24