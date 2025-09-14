رائع للتصوير.. "شاومي" تطلق هاتفها الجديد

بدأت "شاومي" بالترويج لهاتفها الجديد (16 آلترا) الذي حصل على قدرات تصوير مميزة وجهّز بأفضل التقنيات ليقدم أداء ممتازاً للمستخدم.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة telephoto، ومستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، ويمكن تجهيزها بعدسات خارجية لتوثيق صور وفيديوهات مثل الكاميرات الاحترافية، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 .



هيكل الجهاز أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وشاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1200/2670) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م تقريبا، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتوفر عرضا مميزا للفيديوهات والصور.







يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطوّر بتقنية 3 ، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر دخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.