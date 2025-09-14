Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رائع للتصوير.. "شاومي" تطلق هاتفها الجديد

Lebanon 24
14-09-2025 | 02:00
Doc-P-1416594-638934069800306803.jpg
Doc-P-1416594-638934069800306803.jpg photos 0
بدأت "شاومي" بالترويج لهاتفها الجديد (16 آلترا) الذي حصل على قدرات تصوير مميزة وجهّز بأفضل التقنيات ليقدم أداء ممتازاً للمستخدم.
 
وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة telephoto، ومستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، ويمكن تجهيزها بعدسات خارجية لتوثيق صور وفيديوهات مثل الكاميرات الاحترافية، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.
 

هيكل الجهاز أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وشاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1200/2670) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م تقريبا، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتوفر عرضا مميزا للفيديوهات والصور.



يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطوّر بتقنية 3 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر دخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.


الهاتف مدعوم أيضاً بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم)
 
