بسبب "AI Overviews".. بينسكي ميديا تقاضي غوغل

- أقيمت في المحكمة الفيدرالية بواشنطن.

- تتهم غوغل بأنها تقلل من زيارات المواقع الإخبارية بإظهار الملخصات أعلى نتائج البحث.

- زعمت بينسكي أن إيراداتها انخفضت بأكثر من الثلث مع تراجع الزيارات بحلول نهاية 2024.

- أكدت أن غوغل تستغل هيمنتها على سوق البحث (90% من الحصة الأميركية) لفرض استخدام مقالات الناشرين مجاناً.

وقالت الشركة إن "AI Overviews" يقدم تجربة أفضل للمستخدمين ويزيد من فرص اكتشاف المحتوى. كما

تعهدت بالدفاع عن نفسها ضد هذه "الادعاءات التي لا أساس لها".

رفعت شركة بينسكي ميديا، المالكة لمجلات " "، "فارايتي"، و"بيلبورد"، دعوى قضائية ضد شركة ، متهمة إياها باستخدام محتواها الصحفي في ميزة "AI Overviews" دون إذن.القضية تأتي في وقت تشهد فيه غوغل دعاوى متعددة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمنافسة، مثل دعوى سابقة رفعتها شركة "Chegg"، وسط انتقادات متزايدة من الناشرين الذين يعتبرون أن هذه الميزات تقوض نموذج أعمالهم وتضعف فرصهم في السوق.