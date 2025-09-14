Advertisement

بسبب "AI Overviews".. بينسكي ميديا تقاضي غوغل

Lebanon 24
14-09-2025 | 10:45
Doc-P-1416782-638934660553892885.png
Doc-P-1416782-638934660553892885.png photos 0
رفعت شركة بينسكي ميديا، المالكة لمجلات "رولينغ ستون"، "فارايتي"، و"بيلبورد"، دعوى قضائية ضد شركة غوغل، متهمة إياها باستخدام محتواها الصحفي في ميزة "AI Overviews" دون إذن.
تفاصيل الدعوى:
- أقيمت في المحكمة الفيدرالية بواشنطن.
- تتهم غوغل بأنها تقلل من زيارات المواقع الإخبارية بإظهار الملخصات أعلى نتائج البحث.
- زعمت بينسكي أن إيراداتها انخفضت بأكثر من الثلث مع تراجع الزيارات بحلول نهاية 2024.
- أكدت أن غوغل تستغل هيمنتها على سوق البحث (90% من الحصة الأميركية) لفرض استخدام مقالات الناشرين مجاناً.

وقالت الشركة إن "AI Overviews" يقدم تجربة أفضل للمستخدمين ويزيد من فرص اكتشاف المحتوى. كما تعهدت بالدفاع عن نفسها ضد هذه "الادعاءات التي لا أساس لها".

القضية تأتي في وقت تشهد فيه غوغل دعاوى متعددة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمنافسة، مثل دعوى سابقة رفعتها شركة "Chegg"، وسط انتقادات متزايدة من الناشرين الذين يعتبرون أن هذه الميزات تقوض نموذج أعمالهم وتضعف فرصهم في السوق.
 
(العربية)
