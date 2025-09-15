Advertisement

متفرقات

بعد اتفاق أولي.. "تيك توك" سيصبح أميركيًا

Lebanon 24
15-09-2025 | 14:00
Doc-P-1417321-638935619962104015.png
Doc-P-1417321-638935619962104015.png photos 0
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، أنه تم التوصل إلى إطار اتفاق أولي يخص تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة خلال المحادثات التجارية الجارية مع الجانب الصيني في مدريد. وأوضح بيسنت أن هذا الاتفاق سيمهّد الطريق لانتقال ملكية التطبيق إلى جهة أميركية داخل الولايات المتحدة، في خطوة تُعزز سيطرة واشنطن على أعمال التطبيق محليًا.
وأشار الوزير إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق سيتم تحديدها خلال اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة، ما يعكس أهمية التنسيق المباشر بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم لحسم ملف تيك توك.

ويأتي هذا الإعلان في ظل اقتراب انتهاء المهلة التي منحها ترامب لشركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، يوم الأربعاء، لإتمام عملية بيع أعمال التطبيق في الولايات المتحدة وتحويل ملكيته إلى جهة أميركية. وتجدر الإشارة إلى أن ترامب قد أرجأ تنفيذ هذا القرار ثلاث مرات سابقًا، في محاولة لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف ويضمن الفصل الكامل لأعمال تيك توك الأميركية عن الشركة الأم الصينية.

هذه التطورات تعكس التوتر المستمر بين الولايات المتحدة والصين حول تطبيقات التكنولوجيا الصينية، وضرورة وجود حلول عملية تضمن الأمن الرقمي الأميركي مع الحفاظ على مصالح الشركات العالمية.
 
(العربية)
