بعد اتفاق أولي.. "تيك توك" سيصبح أميركيًا

أعلن الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، أنه تم التوصل إلى إطار اتفاق أولي يخص تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة خلال المحادثات التجارية الجارية مع الجانب الصيني في . وأوضح بيسنت أن هذا الاتفاق سيمهّد الطريق لانتقال ملكية التطبيق إلى جهة أميركية داخل ، في خطوة تُعزز سيطرة على أعمال التطبيق محليًا.وأشار الوزير إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق سيتم تحديدها خلال اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الصيني يوم الجمعة، ما يعكس أهمية التنسيق المباشر بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم لحسم ملف تيك توك.ويأتي هذا الإعلان في ظل اقتراب انتهاء المهلة التي منحها لشركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، يوم الأربعاء، لإتمام عملية بيع أعمال التطبيق في الولايات المتحدة وتحويل ملكيته إلى جهة أميركية. وتجدر الإشارة إلى أن ترامب قد أرجأ تنفيذ هذا القرار ثلاث مرات سابقًا، في محاولة لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف ويضمن الفصل الكامل لأعمال تيك توك الأميركية عن الشركة الأم .هذه التطورات تعكس التوتر المستمر بين الولايات المتحدة والصين حول تطبيقات التكنولوجيا الصينية، وضرورة وجود حلول عملية تضمن الأمن الرقمي الأميركي مع الحفاظ على مصالح .