28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
كلمات المرور الضعيفة.. بوابة مفتوحة أمام القراصنة
Lebanon 24
16-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على الشركات الكبرى أو الشخصيات المهمة، بل باتت تهديداً يومياً يواجه أي مستخدم للإنترنت. ويُجمع خبراء الأمن السيبراني على أن أكثر الأخطاء شيوعاً بين المستخدمين هو إعادة استخدام كلمات المرور نفسها أو نسخ معدلة منها عبر حسابات متعددة.
Advertisement
على مدار السنوات الماضية، تسربت ملايين كلمات المرور من هجمات استهدفت منصات مثل
فيسبوك
ودروب بوكس. هذه البيانات تُباع في "الإنترنت المظلم"، ويستخدمها
القراصنة
في ما يُعرف بـ "هجمات بيانات الدخول"، حيث يجرّبون كلمات المرور على حسابات أخرى.
المشكلة الأكبر أن المستخدمين لا يكررون كلمة المرور نفسها فحسب، بل يجرون تعديلات بسيطة عليها، مثل إضافة رقم أو رمز أو تغيير بسيط، ما يسهل على المهاجمين تخمينها.
الأبحاث تُظهر أن 4 من كل 5 أشخاص يستخدمون كلمات مرور متشابهة لحساباتهم. التحول من كلمة مثل "Password" إلى "Password1" قد يبدو آمناً للبعض، لكنه بالنسبة للقراصنة بوابة مفتوحة.
برامج آلية متطورة تسمح للمهاجمين بتجريب ملايين الاحتمالات خلال دقائق، وغالباً ما تكون الهجمات جماعية تستهدف آلاف الحسابات دفعة واحدة، ما يفسر رسائل التنبيه التي تصل للمستخدمين حول محاولات الدخول إلى بريدهم الإلكتروني أو حساباتهم.
كيف تحمي نفسك؟
- تغيير كلمات المرور فوراً إذا كانت متشابهة أو مشتقة من بعضها.
- التركيز أولاً على الحسابات الحساسة: البريد الإلكتروني، البنوك، حسابات العمل.
- استخدام مديري كلمات المرور مثل iCloud Keychain أو Google Password Manager.
- الاعتماد على المصادقة الثنائية كخط دفاع إضافي يجعل الاختراق أكثر صعوبة.
باختصار، كلمة المرور هي
خط الدفاع
الأول، وأي تهاون فيها قد يُعرّض المستخدم لاختراق يشمل حياته الرقمية بالكامل.
مواضيع ذات صلة
لبنان ساحة مفتوحة أمام حركة "المندوبين الساميين"
Lebanon 24
لبنان ساحة مفتوحة أمام حركة "المندوبين الساميين"
16/09/2025 13:22:29
16/09/2025 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة وقعها 60 نائبا بالبرلمان الأوروبي: أطفال غزة يموتون جوعا والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل
Lebanon 24
رسالة وقعها 60 نائبا بالبرلمان الأوروبي: أطفال غزة يموتون جوعا والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل
16/09/2025 13:22:29
16/09/2025 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله: ننحني أمام شهداء المقاومة وهم القاعدة الأساسيّة لأيّ فكر تحرريّ ولا يُمكن إقتلاع المقاومة وهي قويّة وليست ضعيفة
Lebanon 24
عبدالله: ننحني أمام شهداء المقاومة وهم القاعدة الأساسيّة لأيّ فكر تحرريّ ولا يُمكن إقتلاع المقاومة وهي قويّة وليست ضعيفة
16/09/2025 13:22:29
16/09/2025 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: إمكانية عقد قمة أميركية كورية الشمالية ضعيفة للغاية حاليا
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: إمكانية عقد قمة أميركية كورية الشمالية ضعيفة للغاية حاليا
16/09/2025 13:22:29
16/09/2025 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
خط الدفاع
القراصنة
الثنائي
فيسبوك
التركي
إنترنت
الترك
براني
قد يعجبك أيضاً
في ويندوز 11.. "اختبار سرعة الإنترنت" من مايكروسوفت
Lebanon 24
في ويندوز 11.. "اختبار سرعة الإنترنت" من مايكروسوفت
02:00 | 2025-09-16
16/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عام 2028.. روسيا تبدأ الإنتاج التسلسلي لطائرة الإطفاء البرمائية "بي-200"
Lebanon 24
عام 2028.. روسيا تبدأ الإنتاج التسلسلي لطائرة الإطفاء البرمائية "بي-200"
23:00 | 2025-09-15
15/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "تيوك توك" في لبنان.. قرصنة ودولارات!
Lebanon 24
جديد "تيوك توك" في لبنان.. قرصنة ودولارات!
16:03 | 2025-09-15
15/09/2025 04:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"شات جي بي تي".. هجمات سيبرانية وتزوير هويّات عسكرية
Lebanon 24
"شات جي بي تي".. هجمات سيبرانية وتزوير هويّات عسكرية
16:00 | 2025-09-15
15/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتفاق أولي.. "تيك توك" سيصبح أميركيًا
Lebanon 24
بعد اتفاق أولي.. "تيك توك" سيصبح أميركيًا
14:00 | 2025-09-15
15/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2025-09-16
في ويندوز 11.. "اختبار سرعة الإنترنت" من مايكروسوفت
23:00 | 2025-09-15
عام 2028.. روسيا تبدأ الإنتاج التسلسلي لطائرة الإطفاء البرمائية "بي-200"
16:03 | 2025-09-15
جديد "تيوك توك" في لبنان.. قرصنة ودولارات!
16:00 | 2025-09-15
"شات جي بي تي".. هجمات سيبرانية وتزوير هويّات عسكرية
14:00 | 2025-09-15
بعد اتفاق أولي.. "تيك توك" سيصبح أميركيًا
09:52 | 2025-09-15
يمكّن الروبوتات من الرؤية واللمس.. علماء يبتكرون نظام ذكاء اصطناعي جديد
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24