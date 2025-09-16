Advertisement

متفرقات

كلمات المرور الضعيفة.. بوابة مفتوحة أمام القراصنة

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:00
لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على الشركات الكبرى أو الشخصيات المهمة، بل باتت تهديداً يومياً يواجه أي مستخدم للإنترنت. ويُجمع خبراء الأمن السيبراني على أن أكثر الأخطاء شيوعاً بين المستخدمين هو إعادة استخدام كلمات المرور نفسها أو نسخ معدلة منها عبر حسابات متعددة.
على مدار السنوات الماضية، تسربت ملايين كلمات المرور من هجمات استهدفت منصات مثل فيسبوك ودروب بوكس. هذه البيانات تُباع في "الإنترنت المظلم"، ويستخدمها القراصنة في ما يُعرف بـ "هجمات بيانات الدخول"، حيث يجرّبون كلمات المرور على حسابات أخرى.

المشكلة الأكبر أن المستخدمين لا يكررون كلمة المرور نفسها فحسب، بل يجرون تعديلات بسيطة عليها، مثل إضافة رقم أو رمز أو تغيير بسيط، ما يسهل على المهاجمين تخمينها.


الأبحاث تُظهر أن 4 من كل 5 أشخاص يستخدمون كلمات مرور متشابهة لحساباتهم. التحول من كلمة مثل "Password" إلى "Password1" قد يبدو آمناً للبعض، لكنه بالنسبة للقراصنة بوابة مفتوحة.

برامج آلية متطورة تسمح للمهاجمين بتجريب ملايين الاحتمالات خلال دقائق، وغالباً ما تكون الهجمات جماعية تستهدف آلاف الحسابات دفعة واحدة، ما يفسر رسائل التنبيه التي تصل للمستخدمين حول محاولات الدخول إلى بريدهم الإلكتروني أو حساباتهم.

كيف تحمي نفسك؟
- تغيير كلمات المرور فوراً إذا كانت متشابهة أو مشتقة من بعضها.
- التركيز أولاً على الحسابات الحساسة: البريد الإلكتروني، البنوك، حسابات العمل.
- استخدام مديري كلمات المرور مثل iCloud Keychain أو Google Password Manager.
- الاعتماد على المصادقة الثنائية كخط دفاع إضافي يجعل الاختراق أكثر صعوبة.

باختصار، كلمة المرور هي خط الدفاع الأول، وأي تهاون فيها قد يُعرّض المستخدم لاختراق يشمل حياته الرقمية بالكامل.
 
