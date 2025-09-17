Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق تجربة بحث ذكي لنظام ويندوز

Lebanon 24
17-09-2025 | 00:17
أعلنت غوغل بدء اختبار تطبيق بحث جديد مخصص للأجهزة العاملة بنظام ويندوز، وهو متاح حاليًا عبر منصة اختبار المنتجات Search Labs لحسابات المستخدمين الشخصية.
Advertisement

ويوفر التطبيق اختصارًا سريعًا لتشغيله بالضغط على زري (Alt + Space) للبحث في الملفات في جهاز الحاسوب، أو في خدمة تخزين الملفات درايف، بالإضافة إلى نتائج الويب.

ويأتي التطبيق بعملية تثبيت مشابهة لمتصفح كروم، ويتطلب تسجيل الدخول، كما يتضمن ميزة Google Lens المدمجة للبحث المرئي، مما يتيح للمستخدمين تحديد صور على الشاشة أو ترجمة نصوص مباشرةً. وأوضحت الشركة أن الوضع الجديد المدمج بالذكاء الاصطناعي يمكنه أيضًا حل المسائل الحسابية عند تظليلها في الشاشة.

وبحسب غوغل، فإن التطبيق يتيح للمستخدمين التبديل بين أنماط متعددة من النتائج مثل: الوضع التقليدي، والوضع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والصور، والتسوق، ومقاطع الفيديو، مع إمكانية اختيار الوضع الداكن أو الفاتح.

وتشبه هذه التجربة إلى حد بعيد أداة Spotlight في أجهزة ماك، في حين يوفر ويندوز بالفعل ميزة بحث مدمجة طُوّرت حديثًا مع إطلاق أجهزة Copilot Plus PCs.

وبعد التثبيت، يضع التطبيق شريط بحث دائمًا في سطح المكتب يمكن نقله وإعادة تحجيمه، كما يمكن تصغيره عبر الضغط على زري (Alt + Space). ويوفر أيضًا إعدادات لتخصيص الاختصار أو تعطيل وضع الذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق متاح الآن باللغة الإنكليزية لمستخدمي الولايات المتحدة فقط، مع شرط تثبيت نظام ويندوز 10 أو أحدث.

ويأتي إطلاق تطبيق غوغل في وقت تسعى فيه مايكروسوفت إلى تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في أنظمة ويندوز من خلال مساعدها الذكي Copilot، مما يجعل تطبيق البحث الجديد منافسًا مباشرًا لأدوات البحث والذكاء الاصطناعي المدمجة في النظام.
 
