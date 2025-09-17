Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جديد "OpenAI".. هذا ما ينتظر المُراهقين!

Lebanon 24
17-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1418339-638937515865397257.webp
Doc-P-1418339-638937515865397257.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة OpenAI تطوير نظام جديد يهدف إلى التعرّف على المستخدمين المراهقين تلقائياً، وتقييد استخدامهم روبوت الدردشة الذكي ChatGPT، بما يتماشى مع سياسات عمرية محددة.
Advertisement
 
 
وقالت الشركة إن النظام الجديد سوف يعمل على حجب المحتوى الجنسي الصريح، إضافةً إلى آليات خاصة للتعامل مع الحالات الطارئة، موضحة أنّ النظام سيتمكن "في حالات الضيق الحاد" من التواصل مع جهات إنفاذ القانون لضمان سلامة المستخدمين.
 
 
وفي حال لم يتمكن النظام من تحديد عمر المستخدم بدقة، سوف يفترض أنه ضمن الفئة العمرية المراهقة ليخضع مباشرة لقيود النظام.
 


وستتيح الشركة للبالغين خيار التحقق من أعمارهم للوصول إلى كامل قدرات ChatGPT. ولم تكشف OpenAI عن موعد إطلاق هذه الأنظمة الجديدة.
 


وأوضح الرئيس التنفيذي سام ألتمان عبر الموقع الرسمي أن الشركة تحاول الموازنة بين الخصوصية والحرية وسلامة المراهقين، وهي مبادئ وصفها بأنها "متعارضة"، مضيفًا أن الشركة تعمل على بناء نظام للتنبؤ بالعمر استنادًا إلى أنماط الاستخدام، وفي حال وجود شك سيفترض النظام أن المستخدم دون 18 عامًا. وأشار إلى أن بعض الدول قد تُلزم المستخدمين بتقديم بطاقة هوية للتحقق من العمر.
 


وأكد ألتمان أن الشركة ستطبق قواعد مختلفة على حسابات المراهقين، تشمل منع المحادثات ذات الطابع الغزلي أو أي نقاشات حول الانتحار أو إيذاء النفس "حتى في سياق الكتابة الإبداعية". وفي حال أظهر مستخدم مراهق ميولًا انتحارية، سوف تسعى الشركة إلى التواصل مع والديه، أو مع السلطات إذا وُجد خطر وشيك.
مواضيع ذات صلة
هذا ما ينتظر "طرقات لبنان"
lebanon 24
18/09/2025 04:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديث جديد لإنستغرام يحمي المراهقين من الرسائل المزعجة
lebanon 24
18/09/2025 04:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
18/09/2025 04:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"
lebanon 24
18/09/2025 04:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الجديد

سام ألتمان

العمري

على بن

روبوت

سي ال

تابت

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-09-17
10:59 | 2025-09-17
09:34 | 2025-09-17
05:09 | 2025-09-17
03:30 | 2025-09-17
00:17 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24