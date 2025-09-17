جديد "OpenAI".. هذا ما ينتظر المُراهقين!

أعلنت شركة OpenAI تطوير نظام جديد يهدف إلى التعرّف على المستخدمين المراهقين تلقائياً، وتقييد استخدامهم الدردشة الذكي ChatGPT، بما يتماشى مع سياسات عمرية محددة.

وقالت الشركة إن سوف يعمل على حجب المحتوى الجنسي الصريح، إضافةً إلى آليات خاصة للتعامل مع الحالات الطارئة، موضحة أنّ النظام سيتمكن "في حالات الضيق الحاد" من التواصل مع جهات إنفاذ القانون لضمان سلامة المستخدمين.

وفي حال لم يتمكن النظام من تحديد عمر المستخدم بدقة، سوف يفترض أنه ضمن الفئة العمرية المراهقة ليخضع مباشرة لقيود النظام.





وستتيح الشركة للبالغين خيار التحقق من أعمارهم للوصول إلى كامل قدرات ChatGPT. ولم تكشف OpenAI عن موعد إطلاق هذه الأنظمة الجديدة.





وأوضح الرئيس التنفيذي عبر الموقع الرسمي أن الشركة تحاول الموازنة بين الخصوصية والحرية وسلامة المراهقين، وهي مبادئ وصفها بأنها "متعارضة"، مضيفًا أن الشركة تعمل على بناء نظام للتنبؤ بالعمر استنادًا إلى أنماط الاستخدام، وفي حال وجود شك سيفترض النظام أن المستخدم دون 18 عامًا. وأشار إلى أن بعض الدول قد تُلزم المستخدمين بتقديم بطاقة هوية للتحقق من العمر.