تكنولوجيا وعلوم
جديد "OpenAI".. هذا ما ينتظر المُراهقين!
Lebanon 24
17-09-2025
|
16:00
أعلنت شركة OpenAI تطوير نظام جديد يهدف إلى التعرّف على المستخدمين المراهقين تلقائياً، وتقييد استخدامهم
روبوت
الدردشة الذكي ChatGPT، بما يتماشى مع سياسات عمرية محددة.
وقالت الشركة إن
النظام الجديد
سوف يعمل على حجب المحتوى الجنسي الصريح، إضافةً إلى آليات خاصة للتعامل مع الحالات الطارئة، موضحة أنّ النظام سيتمكن "في حالات الضيق الحاد" من التواصل مع جهات إنفاذ القانون لضمان سلامة المستخدمين.
وفي حال لم يتمكن النظام من تحديد عمر المستخدم بدقة، سوف يفترض أنه ضمن الفئة العمرية المراهقة ليخضع مباشرة لقيود النظام.
وستتيح الشركة للبالغين خيار التحقق من أعمارهم للوصول إلى كامل قدرات ChatGPT. ولم تكشف OpenAI عن موعد إطلاق هذه الأنظمة الجديدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي
سام ألتمان
عبر الموقع الرسمي أن الشركة تحاول الموازنة بين الخصوصية والحرية وسلامة المراهقين، وهي مبادئ وصفها بأنها "متعارضة"، مضيفًا أن الشركة تعمل على بناء نظام للتنبؤ بالعمر استنادًا إلى أنماط الاستخدام، وفي حال وجود شك سيفترض النظام أن المستخدم دون 18 عامًا. وأشار إلى أن بعض الدول قد تُلزم المستخدمين بتقديم بطاقة هوية للتحقق من العمر.
وأكد ألتمان أن الشركة ستطبق قواعد مختلفة على حسابات المراهقين، تشمل منع المحادثات ذات الطابع الغزلي أو أي نقاشات حول الانتحار أو إيذاء النفس "حتى في سياق الكتابة الإبداعية". وفي حال أظهر مستخدم مراهق ميولًا انتحارية، سوف تسعى الشركة إلى التواصل مع والديه، أو مع السلطات إذا وُجد خطر وشيك.
