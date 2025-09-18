Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة HMD أعلنت عن هاتفها الجديد المتطور

Lebanon 24
18-09-2025 | 03:07
أعلنت HMD عن هاتفها الجديد الذي تتوقع أن يحقق مبيعات ممتازة ويعيدها إلى المنافسة في أسواق أجهزة أندرويد الذكية.
 
وحصل هاتف HMD Vibe على هيكل أنيق التصميم أبعاده (165/75.8/8.7) ملم، وزنه 190 غ، وحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (720/1604) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج IPS LCD المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرو داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمكبري صوت بأداء ممتاز، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، وأنظمة GPS وGLONASS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، ومن المنتظر أن يطرح بلونين أساسيين هما الأسود والأرجواني، وبأسعار تبدأ من 90 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)
